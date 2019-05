Damiano Zambelli cerca la riconferma con la lista Val Brembilla nel cuore

Esperienza e nuove forze, nel segno della continuità. Queste le caratteristiche di “Val Brembilla nel cuore”, che si presenta alle elezioni di domenica 26 maggio cercando la riconferma alla guida del comune brembano. Candidato è il sindaco uscente Damiano Zambelli, ingegnere di 48 anni, alla guida di un gruppo formato da diversi consiglieri e assessori presenti già nell’attuale amministrazione.

L’obiettivo principale è quello di dare continuità al lavoro degli ultimi 5 anni, dopo essere stato scelto, nel 2014, con quasi il 60% delle preferenze ed aver accettato la sfida di amministrare il comune di Val Brembilla a pochi mesi dalla sua fusione. Un gruppo che vuole mettersi in gioco per la società, facendo appassionare i giovani al proprio paese, rendendoli anche partecipi delle scelte fatte per la comunità.

Il sostegno alle imprese ed ai lavoratori è uno dei punti principali del programma, a partire proprio da una collaborazione con le categorie produttive per individuare nuove attività e servizi a sostegno delle imprese e dei lavoratori, in ambito formativo, di risorse umane, logistico, finanziario, di welfare aziendale e di sostenibilità ambientale. A partire da questo, l’impegno, attraverso riduzioni nella tassazione fiscale di incentivare l’insediamento di attività commerciali.

Un sostegno verrà dato anche a nuove aziende e start up, che utilizzino anche le competenze e gli spazi all’interno del padiglione Expo (anche attraverso il progetto “Turnà a ‘ndomà”), ma anche ad un rafforzamento delle attività che favoriscono le aziende agricole, in collaborazione con il GAL valle Brembana e l’Eco Museo Val Taleggio. In questo senso va anche l’istituzione del Gruppo Attrattività, per lo sviluppo dell’attrattività produttiva, turistica e abitativa.

Dovranno essere completati i lavori nell’area Padiglione EXPO, con affido della gestione alle associazioni e la realizzazione al piano superiore di sedi di associazioni e al piano terra di una zona di ristoro e aggregazione.

Sul fronte istruzione, importante sarà il rafforzamento della collaborazione con il nuovo polo dell’infanzia, il sostegno a progetti di tempo pieno, per avvicinare i tempi della scuola a quelli delle famiglie, il rinnovamento dell’aula magna della scuola media, per adeguarla ai bisogni della scuola e della cittadinanza e la creazione del consiglio comunale dei bambini. Un’idea è anche quella di allestire un’aula studio per studenti universitari all’interno della biblioteca.

Importanza viene data anche alla formazione degli adulti, attraverso corsi formativi e professionali e la realizzazione di percorsi di accrescimento delle skills al supporto del binomio “human+tech” quali: ability, likebility, coding, motivation. Riguardo allo sviluppo tecnologico è prevista anche la promozione di un’applicazione o altro strumento di informazione degli eventi e dei servizi di Val Brembilla, oltre al potenziamento delle aree wifi free e banda larga.

Per quanto riguarda la sostenibilità, è prevista la realizzazione di un’area di ricarica per auto e bici elettriche nella nuova area mercato e in altre aree del paese, a cui aggiungere anche un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria. Verranno incentivate anche giornate ecologiche ed altre iniziative per coinvolgere bambini ed adolescenti sul tema ambientale, la realizzazione di impianti ad energia sostenibile e la prosecuzione dello studio di un sistema di trasporto pubblico comunale, soprattutto verso le frazioni.

In programma anche la sistemazione del centro storico di Brembilla e dell’area di collegamento con il cimitero e il polo dell’infanzia, con una possibile viabilità alternativa, oltre al completamento dell’area di Piazza Volontariato e dell’Ex Bersaglio, con l’ampliamento del Museo della Transumanza e delle nuove sedi di associazioni. Punto principale è anche la manutenzione del territorio: essendo venuti a mancare alcuni elementi validi del gruppo che dava una mano nella manutenzione, bisogna pensare ad un’alternativa che possa dare continuità al lavoro svolto.

Per il sociale, in programma è la realizzazione anche del nuovo circolo ricreativo per anziani.

Dal punto di vista turistico, importante saranno le attività di promozione di Visit Brembo e dell’Eco Museo Val Taleggio, oltre al rafforzamento della Pro Loco ed alla valorizzazione del versante Sornadello, Foldone, Corno, Castello Regina, Pizzo Cerro, prevedendo anche l’istituzione di percorsi naturalistici, sportivi e archeologici.

Verrà creato anche un servizio di supporto/gestione degli adempimenti burocratici delle associazioni, valutando anche una collaborazione per gli aspetti contabili e normativi. In tema amministrativo, viene confermato e rafforzato il Consiglio delle Frazioni.

L a lista di Val Brembilla nel cuore è composta da Damiano Zambelli (48 anni, ingegnere), Elena Masnada (30 anni, impiegata), Levi Rebucini (44 anni, operaio specializzato), Patrizio Musitelli (47 anni, libero professionista), Marika Locatelli (22 anni, studentessa), Zabulon Salvi (28 anni, insegnante), Marcello Carminati (44 anni, imprenditore), Alessandro Genini (34 anni, responsabile controllo qualità), Marzia Masarati (22 anni, studentessa), Giampaolo Valceschini, Gian Battista Carminati, Chiara Giassi, Cristian Pellegrini.