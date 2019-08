Controlli anti-prostituzione tra Calcinate e Mornico: sanzionate 6 prostitute e 4 clienti

Nuovi controlli anti-prostituzione nella Bassa Bergamasca. Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio provinciale sulla s.p. 122 “Francesca”, in corrispondenza dei comuni di Calcinate e Mornico al Serio.

Un’attività, quella pianificata dall’Arma, finalizzata a contrastare il fenomeno della prostituzione e le attività delittuose connesse: favoreggiamento, sfruttamento, agevolazione dell’immigrazione clandestina e tratta di esseri umani con riduzione in schiavitù. Verificando, inoltre, il rispetto delle ordinanze dei sindaci dei comuni interessati, che vietano di “esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via”.

L’attività, solo nel corso dell’ultima nottata, ha consentito di controllare 12 donne provenienti dai Paesi dell’est europeo, sei persone di interesse operativo con precedenti vari e 31 automobilisti. Nella circostanza, 5 prostitute sono state denunciate in stato di libertà per l’inosservanza delle leggi sull’immigrazione, un’altra è stata denunciata per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio mentre 4 automobilisti sono stati sanzionati per la violazione delle norme che regolano la circolazione stradale.

L’iniziativa dei Carabinieri, tutt’ora in corso, rientra in una più ampia attività di vigilanza sul territorio e di contrasto al fenomeno della prostituzione, che nel corso degli ultimi due mesi ha registrato l’identificazione complessiva di 68 donne dedite al meretricio, di cui due espulse dal territorio dello Stato italiano e 22 denunciate per reati vari, nonché il controllo di circa 120 automobilisti, di cui 12 sanzionati per l’inosservanza dell’ordinanza sindacale “antiprostituzione”.