Boltiere al voto, il sindaco uscente tenta il bis contro tre avversari

Sono in quattro i candidati per le elezioni amministrative di Boltiere. Contro il sindaco uscente che tenta il bis, Armida Forlani (con la lista “Cambia il passo”), ci sono Osvaldo Palazzini (con “Gente di Boltiere”), Flavio Premarini (con “Insieme per Boltiere”) e il candidato del Movimento 5 Stelle, Carlo Lucchetta.

Gente di Boltiere

Sindaco: OSVALDO PALAZZINI

Consiglieri: Begnardi Cinzia, Carrera Riccardo, Cavalleri Renato, Ferri Claudio, Francotti Sabrina, Galli Angelo, Lena Massimo, Locatelli Fabrizio, Mora Savina, Pentasuglia Martina, Regonesi Andrea, Zanotti Mattia.

Cambia il passo

Sindaco: ARMIDA FORLANI

Consiglieri Appiani Sergio Mario, Ceresa Anna, Testa Elisabetta Maria, Ragano Gerardo, Bolis Valentina Donata, Recchia Daniele, Ferrari Anna Maria, Arnoldi Cristina, Passoni Valentina, Ambrosioni Antonio, Ferraro Maria Alessandra, Marchetti Anna.

Insieme per Boltiere

Sindaco: FLAVIO PREMARINI

Consiglieri: Testa Italo Maurizio, Latella Michela, Foresti Luca, Ubbiali Ramona, Citterio Elisa Rebecca, Magni Veronica, Lazzari Monica, Ferro Salvatore, Brignoli Giovanni, Amadei Jacopo, Ferrarolo Emanuele, Arnoldi Paolo.

Movimento 5 Stelle

Sindaco: CARLO LUCCHETTA

Consiglieri: Andreotti Ambrogio, Battistela Paola, Preda Alessandro, Di Donato Enrico, Salvatore Mariapia, Panzetta Marco, Caponetti Carla, Tarantino Anna, Tei Mirella.