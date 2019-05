Bergamo, i candidati socialisti alle elezioni: “Perché il socialismo c’è ancora”

Patto per Bergamo è una delle cinque liste a sostegno di Giorgio Gori per le imminenti elezioni comunali. Nella squadra dei trentadue candidati capitanata dall’assessore uscente Nadia Ghisalberti ci sono anche quattro candidati del partito socialista: Matteo Fulcinit (26 anni, studente lavoratore di Storia all’Università Statale di Milano e legato alla causa dei diritti LGBT), Maria Luisa Gori (pianista ed insegnante di piano da 25 anni), Chiara Cislacchi (del mondo del sindacato, con il patronato della UIL) e Giusy Bonacina (giornalista e poetessa della cultura bergamasca, molto legata alla lotta per i diritti delle donne).

“Con noi tre donne e un nuovo per sottolineare la necessità di un riequilibrio di genere nella nostra società. Abbiamo deciso di aderire a Patto per Bergamo presentandoci con loro perché apprezziamo molto l’esperienza civica e vogliamo appoggiare fortemente la candidatura di Giorgio Gori”, ha dichiarato il segretario provinciale Francesco De Lucia.

Sì, perché il mantenimento di un’amministrazione di centro sinistra è l’obiettivo primario di questa partita: “Vogliamo che continui ad esserci Gori perché si è sempre dichiarato europeista e noi siamo convinti che ormai la dimensione minima per approcciarsi al mondo sia proprio quella europea. Non solo, abbiamo scelto Patto per Bergamo per Nadia Ghisalberti, con la sua forte promozione culturale, ha aperto le porte di Bergamo al mondo, rendendola più aperta e variegata. In più, con un’amministrazione di centro destra non ci sarebbe la stessa attenzione per i diritti umani (mentre per noi vengono prima le persone e i loro diritti) e lo stesso tratto di laicità. In questa lista ci sentiamo a casa, siamo insieme e condividiamo tutto con tutti: è una bella esperienza che porterà bei risultati”, ha affermato la vicepresidente dell’internazionale socialista onorevole Pia Locatelli.