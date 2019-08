Tutti i nomi

Berbenno al voto: Salvi in pista per il terzo mandato contro Offredi

Berbenno si prepara al voto del 26 maggio: in pista il sindaco uscente Claudio Salvi (in corsa per il terzo mandato) e Diego Offredi con la Lista "Vivere Berbenno"

Per Berbenno, Claudio Salvi sindaco

Sindaco CLAUDIO SALVI

Consiglieri: Berti Katiuscia, Locatelli Maria Cristina, Locatelli Manuel, Locatelli Rachele, Offredi Alma, Parazini Giuseppe, Salvi Manuel, Salvi Marco, Salvi Piermichele, Todeschini Roberta. Vivere Berbenno

Sindaco: DIEGO OFFREDI

Consiglieri: Salvi Ivo, Bettinelli Dario, Locatelli Sonia, Masnada Gloria, Carrara Alberto, Salvi Rosaria, Di Vincenzo Giuseppe Franco, Todeschini Cristian. © Riproduzione riservata