A Martinengo

Auto perde il controllo e finisce contro un’altra vettura: ferite tre persone foto

Trasportati in codice giallo all'ospedale di Treviglio, i feriti fortunatamente non versano in condizioni critiche

Più informazioni su Incidente

Incidente Martinengo









Un’auto perde il controllo in curva e colpisce un’altra vettura: ferite tre persone. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 14 maggio a Martinengo, sulla provinciale 498 che collega il paese alla vicina Romano di Lombardia. Una Fiat Stilo con a bordo due persone straniere ha perso il controllo mentre affrontava una curva sulla Statale in direzione Romano. Dalla parte opposta sopraggiungeva una Kia Sorento che procedeva verso Martinengo. L’urto tra le due vetture è stato inevitabile, con la Kia che ha sbandato finendo in un campo. Foto 3 di 4





Immediati i soccorsi, con i Vigili del Fuoco di Romano che hanno supportato le volanti dei Carabinieri della Caserma di Martinengo e dell’unità Radiomobile di Treviglio che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Trasportati in codice giallo all’ospedale di Treviglio, i feriti fortunatamente non versano in condizioni critiche. Rallentamenti e code sulla Ss 498 con il traffico regolato dalle forze dell’ordine. © Riproduzione riservata

Più informazioni su Incidente

Incidente Martinengo