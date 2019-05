Apre a Bergamo lo store di Victoria’ Secret: lingerie e profumi

Victoria’s Secret (VS), il marchio di lingerie leader nel mondo, noto per le sue sfilate con supermodel quali Candice Swanepoel, Barbara Palvin e Taylor Hill, aprirà in partnership con Percassi il secondo store italiano con l’assortimento completo del brand il prossimo 21 maggio, all’interno di Oriocenter Selected Stores. E offrfirà la sua gamma di prodotti ponendo una particolare attenzione alla vestibilità, alla moda e al comfort delle donne.

Lo store offrirà un’ampia selezione di bra, slip e pigiameria firmati Victoria’s Secret. Saranno disponibili tutte le collezioni di lingerie per le quali Victoria’s Secret è conosciuta, compresi Dream Angels, Very Sexy, T-Shirt Bra, Sexy Illusions e Body by Victoria, e la linea sportiva Victoria Sport.

A completare la gamma di prodotto ci saranno tutte le linee di fragranze come Victoria’s Secret Bombshell, Victoria’s Secret Tease e Victoria’s Secret Love, insieme alla linea beauty Victoria’s Secret PINK.

Le sales associate Victoria’s Secret, esperte consulenti di lingerie, saranno a disposizione delle clienti per aiutarle a trovare la perfetta vestibilità attraverso un’esperienza personalizzata one-on-one.