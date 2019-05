Ancora instabile il tempo: tra schiarite, nuvole e pioggia

Schiarite sì, ma poche poche all’inizio della nuova settimana nella Bergamasca. Migliorerà nei prossimi giorni? vediamo cosa dice il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Maurizio Signani.

ANALISI GENERALE

Il consolidamento di un vasto promontorio di alta pressione sull’Europa occidentale va determinando nella giornata di martedì la discesa lungo il suo bordo orientale di una circolazione d’aria più fredda in quota, che fra il pomeriggio e la serata farà il suo ingresso anche sul nord Italia. Ne conseguirà un rapido mutamento delle condizioni del tempo con un generale aumento delle nubi e nuovi episodi d’instabilità specie lungo i rilievi prealpini ed in locale sconfinamento sin verso le aree pianeggianti di alta pianura. Circolazione depressionaria che persisterà anche nei prossimi giorni determinando un tipo di tempo spiccatamente variabile, con nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie, in un contesto di clima fresco specie al mattino.

Martedì 14 maggio 2019

Tempo Previsto: Bel tempo al mattino con generalmente da sereni a poco nuvolosi su tutta la regione. Nuvolosità che tuttavia andrà nuovamente aumentando già a partire dal primo pomeriggio un po’ ovunque con addensamenti anche consistenti specie lungo le aree pedemontane ed i rilievi prealpini, ove fra il pomeriggio e la serata non si escludono deboli ed isolati rovesci di pioggia, in locale sconfinamento sin verso le aree di alta pianura. Maggiormente asciutto in un contesto nuvoloso e a tratti variabile invece sulle Alpi e nelle restanti aree pianeggianti.

Temperature: Temperature minime in calo, generalmente comprese fra 8 e 12°gradi in pianura, massime anch’esse in calo specie sui settori occidentali, comprese fra 16 e 20 gradi.

Mercoledì 15 maggio 2019

Tempo Previsto: Giornata dominata da una spiccata variabilità per il transito di nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie e a momenti ampiamente soleggiati. Deboli e veloci piovaschi sono attesi tuttavia al mattino sulle provincie orientali, specie fra Bresciano, Cremonese e Mantovano, con cieli che diverranno al più poco nuvolosi a seguire. Nel corso del pomeriggio non si escludono brevi e locali episodi di instabilità sui rilievi montuosi della regione.

Temperature: Temperature minime in ulteriore calo, generalmente comprese attorno ai 4 e 8 gradi in pianura. massime anch’esse in lieve calo fra 14 e 16gradi.

Giovedì 16 maggio 2019

Tempo Previsto: Spiccata variabilità con cieli da poco nuvolosi a nuvolosi un po’ su tutta la regione, ma in particolar modo sui rilievi montuosi ove durante le ore pomeridiane non si escludono deboli e isolati rovesci. Più asciutto in pianura.

Temperature: Temperature minime stazionarie od in lieve aumento comprese fra 6 e 10 gradi in pianura, massime anch’esse in lieve aumento sino a 18 e 21 gradi.