Alessio conferma la linea: “Priorità alle persone: dal lavoro alla vivibilità di Dalmine”

Una squadra più ampia, eterogenea e costruita in modo scientifico: Lorella Alessio, sindaco uscente di Dalmine, si ripresenta all’appuntamento elettorale con la forza di cinque anni di mandato alle spalle e con la consapevolezza di essersi circondata di persone che ben rappresentano tutte le frazioni, ogni fascia di età e portatrici di livelli di istruzione ed esperienze lavorative diverse.

Alessio, come è stata costruita la squadra?

Sicuramente con più calma rispetto a cinque anni fa. I candidati rappresentano tutto il territorio dalminese e hanno esperienze complementari, lavorative ma anche di tempo libero. Mi ha fatto piacere l’alleanza con Dalmine Bene Comune che hanno aderito dopo aver valutato quanto fatto in questi cinque anni. Non è stato difficile trovare un accordo, è bastato essere aperti di mente e col cuore ed esporre i nostri sogni per il futuro di Dalmine.

Quest’anno la partita è a quattro: c’è qualche candidato che teme più di altri?

Per i miei valori personali, per il mio modo di vedere la città e per il mio modo di vivere tutti i giorni, da sempre il mio avversario politico è il centrodestra. Francesco Bramani, quindi, sarà l’avversario. Anche perchè guardando ai programmi degli altri due sfidanti, sulla carta non ci sono diversità abissali, pur se con un approccio diverso. Noi abbiamo una visione a tutto campo, dai ragazzi di 15 anni fino a chi ha un’età avanzata: una comunità ha problemi diversi, un’amministrazione deve essere in grado di tenere conto di tutte le sfaccettature. È questa la difficoltà per un sindaco, guardare alle necessità di tutti e stabilire delle priorità.

E le sue priorità quali sono?

La priorità per me è sempre la persona. Del nuovo programma mi piacerebbe segnalare due temi: il primo è il lavoro, con il Comune che deve fare da regia per unire tutte le realtà private e pubbliche del territorio che possono dare uno slancio dal punto di vista occupazionale. E nel dettaglio abbiamo individuato nel settore salute le maggiori opportunità: la nostra popolazione invecchierà sempre di più e serviranno cure, sistemi e strumenti tecnologici. L’università ha una facoltà dedicata, con studenti che usciranno dal percorso di studi con grandi competenze e potranno incontrare la richiesta di personale qualificato delle aziende.

Il secondo è la viabilità: Dalmine è un nodo nevralgico di tutta la provincia, deve essere ricettiva per studenti universitari, lavoratori e chi ci vive. Per farlo la viabilità deve essere fluidificata. Abbiamo già fatto molto ma molto ancora c’è da fare: il prossimo passo sarà la 525, sulla quale passano 1.500 veicoli all’ora. Se infine si riuscisse finalmente a fare il casello dell’autostrada si dimezzerebbero i problemi.

A proposito di viabilità: qual è il vostro pensiero sulla Bergamo-Treviglio?

La premessa è che una soluzione vada adottata, chi percorre quella tratta tutti i giorni ne ha bisogno. Francamente riproporre l’autostrada come era già stata proposta nel 2012, però, è un vicolo cieco: si parlerebbe di un progetto già vecchio di suo. Mi chiedo se economicamente, poi, il progetto sia sostenibile nel tempo: da amministratore non sono a prescindere per il no a un collegamento più veloce tra i due poli ma sicuramente non dobbiamo commettere l’errore di affrontare la cosa senza ridiscuterne i termini e le conseguenze.

Anche in termini ambientali.

Ci teniamo, lo abbiamo dimostrato con l’attivazione del servizio di car sharing condiviso tra amministrazione e cittadini. Per il momento l’abbiamo utilizzato solo noi ma l’azienda sta installando le colonnine elettriche che lo renderanno disponibile per tutti al 100%. La mobilità dolce è uno dei punti che privilegiamo, senza diventare ‘talebani’ che puntano alla chiusura della città alle auto. In questi anni abbiamo realizzato due piste ciclabili e continueremo su questa linea. Abbiamo cercato di sistemare la situazione al Parco del Brembo ma siamo andati a rilento per l’uscita dal Parco Adda Nord: non abbiamo ricevuto l’attenzione che ci aspettavamo quando siamo entrati nel 2015 e ora abbiamo fatto richiesta di entrare nel Parco dei Colli. Aspettiamo l’ok della Regione: si creerebbe un unico parco da Boltiere a Ponteranica.

Altro tema a lei molto caro è il sociale: si è anche tagliata lo stipendio per destinare risorse aggiuntive.

La crisi economica, in questo settore, ha inciso pesantemente: ha lasciato tante persone senza lavoro o con uno stipendio molto basso. Il territorio di Dalmine ha alcune peculiarità: ci sono tanti disabili, per i quali riceviamo un aiuto fondamentale dalle tante associazioni, e solo per la scolastica ci impegnano circa 900mila euro all’anno; e tanti anziani, per i quali vanno trovate alternative alle case di riposo ormai sature. Per loro stiamo predisponendo altri servizi, oltre a quelli già attivati. Senza dimenticarci dei giovani, che devono poter trovare spazio e attività sul territorio.

Le minoranze l’hanno contestata sulla sicurezza: cosa avete previsto da questo punto di vista?

Sicuramente arriveranno nuove telecamere e recentemente in giunta abbiamo approvato l’adesione a un bando regionale per l’installazione e l’integrazione di questi strumenti. Ma anche se non lo vinceremo le telecamere arriveranno comunque. Al momento ce ne sono 58, saranno potenziati dove le persone magari si attardano più frequentemente. Poi stiamo affrontando un concorso per un nuovo agente di polizia locale di alto livello. D’accordo con gli altri comuni che si affacciano sulla 525, poi, stiamo predisponendo un potenziamento degli attuali 8 interventi congiunti.

Sullo sport ci sono stati investimenti: cosa aspettarci ancora?

È vero, abbiamo investito tanto perchè ci sono tante strutture comunali che ne hanno bisogno. Vanno valorizzate e messe in sicurezza. Lo abbiamo fatto a Sabbio, Mariano, Sforzatica. E come obiettivo abbiamo la sistemazione del velodromo, uno degli ultimi rimasti a livello regionale: ci impegneremo con risorse nostre, sperando che anche qualche privato si interessi e si faccia avanti.

Tutti i candidati a sostegno di Lorella Alessio

Dalmine bene comune

Agostinelli Tommaso

Baccalà Nicola

Colombo Eleonora

Corti Roberto Alessandro

Ghisetti Lorenzo

Giavazzi Luigi

Magnoni Maria Rosa

Pagani Valentina

Parimbelli Diego

Poluzzi Cristiano

Prandi Egidia

Privitera Margherita

Re Stefano

Trocchia Riccardo Mario Renato

Vignes Gianluca

Insieme per Dalmine

Cavalleri Paolo Battista

Avogadri Goutami

Barachetti Umberto

Boffelli Sabrina

Balini Pietro

Fratus Ivana

Bardini Alessandro

Presciani Pier Sonia

Cagnoli Stegano

Rovaris Alice

Caregnato Massimo

Rovaris Monica

Crivena Francesco

Faccini Marco Rosario

Paparella Emanuele

Tironi Simone

Partito Democratico

Carrara Sergio

Rodeschini Marta

Accetta Fabio

Appolonia Maria Rosa

Bozzano Paolo

Di Martino Giovanni

Locatelli Giuliana

Longaretti Massimo

Lucchetti Valentina

Lupini Marcello

Mora Renato Gaetano

Paganelli Giuseppina

Pagani Edoardo

Segna Stefano

Stefanoni Deborah

Carboni Nicolò