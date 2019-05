Antonio Misiani, parlamentare Pd di Bergamo, anzi di Borgo Santa Caterina, ricorda Giuseppe Anghileri che si è spento nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Papa Giovanni.

Beppe Anghileri per me è stato non solo un amico, ma anche un esempio di buona politica e impegno civico.

La buona politica della battaglia a viso aperto per le proprie idee, della capacità di pensare con la propria testa, della voglia di dedicarsi anima e corpo per il bene comune al servizio della propria comunità. L’impegno civico fatto di una conoscenza capillare delle persone e del territorio, della capacità di fare proposte, di lanciare idee, di suscitare dibattito.

A Bergamo Anghileri era innanzitutto il “sindaco” di Borgo S. Caterina. Nel Borgo d’Oro era radicatissimo, conosceva tutto e tutti. Nato e cresciuto politicamente nella DC, ha servito la città in tanti ruoli, da consigliere comunale, da presidente della Misericordia Maggiore, da semplice cittadino appassionato della cosa pubblica.

Lo ha fatto con una dedizione e un attaccamento senza pari per la città.

Non era un uomo facile, Beppe: come tutti gli spiriti liberi amava andare controcorrente, si innamorava delle proprie idee, si scontrava a volte aspramente con chi non la pensava come lui e spesso veniva considerato un rompiscatole.

Si può pensarla come si vuole, ma Anghileri ha dato tantissimo alla nostra comunità. Gli dobbiamo gratitudine.

Il modo migliore con cui Bergamo ne terrà vivo il ricordo sarà la capacità di costruire e fare emergere in tutti gli schieramenti politici una generazione di amministratori con la stessa passione e lo stesso impegno che Beppe ha dimostrato per una intera vita.