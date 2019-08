Workshop taglio e colore: a Confartigianato appuntamento per acconciatori

L’area benessere di Confartigianato Imprese Bergamo organizza un visual workshop per gli acconciatori, in programma lunedì 20 maggio alle ore 14.30, dal titolo “Carpe diem”, nella sede di via Torretta 12 a Bergamo.

La giornata, in collaborazione con Elgon (noto marchio di prodotti cosmetici professionali per capelli) ha l’obiettivo di nutrire la creatività dei parrucchieri con spunti e tecniche in linea con le ultime tendenze. Carpe diem, ovvero cogli l’attimo, è un invito a valorizzare al meglio la personalità dei clienti.

Verranno realizzati dal vivo su modelle tre tipi di taglio con rispettiva tecnica di colorazione: monochromatic (linee morbide e colori neutri), modavation (forme e colori diversi tra loro ma in armonia) e blonde ambition.

Per informazioni: ufficio Aree di Mestiere (tel. 035.274.311; areedimestiere@artigianibg.com).