Si scalda la campagna elettorale: polemiche incrociate tra Gori e Stucchi

Un fine settimana di polemiche a Bergamo, a dimostrazione che la campagna elettorale entra nel vivo e iniziano le schermaglie tra i candidati sindaco.

Sul fronte centrodestra l’attacco al sindaco uscente che tenta il bis, arriva da Fratelli d’Italia con la critica forte perché, all’inaugurazione del parco dedicato a Lea Garofalo, Giorgio Gori ha pulito la targa usando una bandiera italiana. Un gesto, accusano i sostenitori del concorrente Giacomo Stucchi, che sa di vilipendio o quantomeno di indifferenza nei confronti della bandiera nazionale. A loro (e ai tantisismi che si sono scatenati sui social con insulti e minacce) Gori risponde: “Mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso dal mio gesto, che non rifarei, ma faccio notare che con quel piccolo tessuto tricolore non mi ci sono pulito le scarpe: l’ho usato per lustrare il nome di una donna coraggiosa, uccisa dalla mafia”.

Sul versante opposto le critiche arrivano dal Pd e dalla Lista Gori e sono indirizzate proprio a Giacomo Stucchi, lo sfidante del primo cittadino uscente. Il motivo: alcune righe riportate su un giornale in cui il leghista avrebbe annunciato l’intenzione di rendere gratuiti i parcheggi sulle strisce blu durante le ore notturne. Anche in questo caso su Facebook è stato un susseguirsi di insulti con l’accusa al candidato del centrodestra di non sapere nemmeno che la notte i parcheggi blu sono già gratuiti. E anche in questo caso c’è una risposta dal diretto interessato: “Basterebbe andarsi a riprendere le mie dichiarazioni sui quotidiani dell’ultimo mese, in cui ho ripetuto che voglio eliminare il pagamento della sosta nelle strisce blu, dalle 13 del sabato e per tutta la domenica, e per i residenti dalle 18/18,30 nei giorni feriali per agevolare chi torna dal lavoro e non trova posto nelle strisce gialle nella propria strada, per avere gratuita e libera l’ultima ora di sosta”

Insomma, polemiche pre-elettorali che scaldano e vivacizzano le ultime due settimane di campagna elettorale.