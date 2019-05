Secondo turno dei playoff: gli arbitri e le news sulla gara 2 tra Remer e Verona

Sono stati designati gli arbitri della partita tra Remer Treviglio e Tezenis Verona per la gara 2 del secondo turno dei playoff di Serie A2 – girone ovest. Il match si giocherà martedì 14 maggio alle 21 al Palafacchetti di via Del Bosco a Treviglio.

Arbitri

1° Arbitro: Marco Pierantozzi di Ascoli Piceno (AP)

2° Arbitro: Alessandro Costa di Livorno (LI)

3° Arbitro: Jacopo Pazzaglia di Pesaro (PU)

Ufficiali di campo

Segnapunti: Pamela Ravanelli di Limbiate (MB)

Cronometrista: Luca Agostani di Rho (MI)

24 Secondi: Alessandro Zuliani di Paderno Dugnano (MI)

In diretta su Lnp Tv Pass: http://bit.ly/2VnWhgm

Le interviste pre-gara

Adriano Vertemati (coach): “Negli spogliatoi c’è convinzione è il nostro obiettivo è vincere martedì sera. Da parte mia c’è fiducia nella squadra. Se mi si chiede cosa possiamo fare in gara 2, dobbiamo cercare di influenzare questo dato di frequenti tiri da tre e due, che va al di là delle scelte tattiche. Si può provare a forzare Verona anche verso altri vantaggi dentro il campo”.

Jacopo Borra (centro): “Per quello che concerne l’atteggiamento in vista di gara 2, sicuramente da parte mia non ci sarà più questa pessima prestazione che ripeto, ritengo inammissibile. Per fortuna in spogliatoio la pensiamo tutti così e per questa ragione cercheremo di prepararci con la determinazione che ci contraddistingue”.

Note: I biglietti sono già disponibili sia da Jammin’(dove sono già disponibili i biglietti per gara 3 a Verona) a Treviglio che su MidaTicket on line: https://www.midaticket.it/eventi/remer-blu-basket-1971-treviglio

Qui Verona

Luca Dalmonte (allenatore) – “Gara 2. Pagina bianca da scrivere. Nuove coordinate, inseguendo lo stesso obiettivo, mantenere la rotta insieme guardando il presente che verrà”.

Giovanni Severini (giocatore) – “Gara 1 è stata la partita che ci aspettavamo a parte qualche scelta tattica che non era preventivabile. Dobbiamo essere contenti dell’approccio avuto soprattutto a livello difensivo che ci ha permesso di tenere sotto controllo Treviglio. Sappiamo che gara 2 sarà più difficile, loro vorranno sicuramente rifarsi. Dobbiamo essere pronti a fare una partita solida e di squadra soprattutto a livello difensivo e rispettare i nostri piani offensivi”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Lnp Tv Pass mentre sul Dtt la diretta per la zona di Verona sarà a cura di Telenuovo

Per avere ulteriori informazioni sul mondo BluBasket accedere a tutti i suoi canali social media ufficiali:

Sito: www.blubasket.it

Facebook: Blu Basket 1971 Treviglio

Twitter: @Blubasket_T

Instagram: blubasket_treviglio

APP: My Blu Basket

Youtube: Blu Basket Treviglio