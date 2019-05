“Report” approfondisce il caso Siri: la tv del 13 maggio

Per la prima serata in tv, lunedì 13 maggio RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Federica De Cola.

Andrà in onda l’episodio intitolato “La pazienza del ragno”: lungo una strada alle porte di Vigata viene trovato il motorino abbandonato di una ragazza, Susanna Mistretta. La giovane, che sta passando un momento difficile per via della madre, gravemente malata, è stata rapita. Agli occhi del commissario Montalbano la vicenda presenta numerose contraddizioni e i dubbi del poliziotto aumentano, dopo aver parlato con Francesco, il fidanzato di Susanna. Intanto, una foto inviata dai presunti rapitori dà una svolta fondamentale alle indagini.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda l’11esima e ultima puntata del varietà “Made in sud”, condotta da Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione di Biagio Izzo.

Gli ospiti di stasera saranno il cantautore Edoardo Bennato e il judoka Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi”.

Tanti i temi trattati in queste settimane: il Sud, l’Amore, il Mito, il Sogno, la Favola, la Mamma e l’America, a cui gli artisti di volta in volta si sono ispirati per realizzare i propri sketch che hanno divertito il pubblico a casa. Tanti i tormentoni e gli slang che sono entrati a far parte del gergo quotidiano: da “stai umile” del personaggio di Mariano Bruno a “sciolti e disinvolti” de I Ditelo Voi o ancora “inzuppa il biscottino” di Matranga e Minafò o “tu si o’ top” tratto dalla gag degli Arteteca, “io sono Gianni” del comico siciliano Gianni Lattore e “io so ‘na pulitona” di Floriana De Martino alias Patrizia.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con l’ottava puntata di “Report”, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Rancuci.

Il primo servizio, intitolato “Un sottosegretario a San Marino”, è firmato da Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Lorenzo Di Pietro. In un comunicato stampa Rai viene anticipato: “La Procura di Milano e la Procura di Roma hanno avviato accertamenti sull’acquisto da parte del senatore leghista Armando Siri di una palazzina con ben sette appartamenti a Bresso, periferia di Milano. Come anticipato da Report il 6 maggio, Siri l’ha intestata alla figlia e l’ha pagata 585 mila euro, non risultano ipoteche iscritte sull’immobile. I soldi provengono da un conto a San Marino intestato a Siri dal quale è stato erogato un mutuo. Poche settimane fa Siri è stato coinvolto in una indagine per presunta corruzione nell’ambito di una vicenda che vede protagonista l’imprenditore ed ex politico Paolo Arata, esperto nel campo energetico ex Forza Italia e ora vicino alla Lega, accusato di essere in affari con il re dell’eolico Vito Nicastri. Siri, rilasciando dichiarazioni spontanee ai magistrati in questi giorni, ha negato ogni addebito: non ha mai ricevuto soldi per far approvare norme che favorissero le imprese di Arata. Ai pm, dopo l’inchiesta di Report, il senatore leghista ha portato anche le carte che riguardano l’acquisto dell’immobile a San Marino. Tutto regolare, nulla da nascondere, secondo il senatore. Report tornerà sulla vicenda con nuove rivelazioni”.

Il secondo reportage, dal titolo “La relazione”, è realizzato da Manuele Bonaccorsi (con la collaborazione di Alessia Marzi e Lorenzo Di Pietro. In un comunicato stampa Rai viene spiegato: “Per la prima volta dalla fine della sua esperienza in Italia parla in tv Peter Styles, il geologo inglese che nel 2012 viene chiamato a presiedere la Commissione Ichese, promossa dalla Protezione civile e dalla Regione Emilia Romagna per indagare su possibili relazioni tra le attività petrolifere nella pianura padana e i terremoti del 2012. Styles racconta i tentativi di pressione subiti e denuncia di non aver ricevuto tutti i dati riguardanti l’esperimento di esercizio in sovrappressione dell’impianto di stoccaggio di gas di Minerbio, gestito dalla Stogit (controllata della Snam), avvenuto tra agosto e novembre del 2011, sei mesi prima della distruttiva sequenza sismica emiliana. Le parole di Styles fanno luce sul difficile rapporto tra scienza e decisioni politiche quando di mezzo ci sono grandi interessi economici, come quelli legati all’industria del petrolio. A verificare che i progetti industriali siano compatibili con l’ambiente e la sicurezza dovrebbe essere la commissione Via del ministero dell’Ambiente, nominata nel 2011 dalla “allora” ministra Prestigiacomo e mai rinnovata finora. Il nuovo ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato a Report la nomina di una nuova commissione, prevista per giugno. Quella vecchia ha approvato 7 progetti di stoccaggio gas in sovrappressione, ritenuti più pericolosi, con un solo voto contrario, quello del geologo più titolato”.

La terza inchiesta, intitolata “Se mi lasci non vale”, è condotta da Lucina Paternesi. Le anticipazioni Rai annunciano: “A 20 anni dal primo provvedimento sulle liberalizzazioni, più di dieci dalla creazione del mercato libero e tre proroghe, a luglio 2020 si entrerà nel mercato libero dell’elettricità, quello in cui i consumatori possono scegliere l’offerta più conveniente in base ai propri consumi e in cui i prezzi dovrebbero essere più bassi grazie alla concorrenza. A un anno dal fatidico traguardo, però, l’Antitrust ha sanzionato per 109 milioni di euro i due grandi ex monopolisti, Enel e Acea, per abuso di posizione dominante. E i cittadini sono stati adeguatamente informati per scegliere e, soprattutto, sanno leggere la propria bolletta? Tra spese per trasporto, distribuzione e oneri di sistema, il prezzo per la materia prima rappresenta solo il 40% della spesa totale. E sulle spalle dei cittadini ricadono anche gli incentivi per le aziende che producono energia da fonti rinnovabili. Che, tra le pieghe della legge, hanno trovato il modo di risparmiare sulle tasse spostando il domicilio fiscale dove non te lo aspetteresti”.

Il quarto servizio di questa sera, “Si è spento il sole”, è firmato da Lucina Paternesi. Dai monumenti fino alle facciate di chiese e palazzi storici, le nostre metropoli sono invase dalle maxi pubblicità. Teli grandi anche centinaia di metri quadrati che sponsorizzano cellulari, ultimi modelli di auto e i grandi marchi del lusso. Da Roma a Milano il business dei ‘restauri sponsorizzati’ è arrivato fino a Londra e sembra non conoscere crisi. L’unico requisito per ottenere l’autorizzazione dal comune a installare la pubblicità è fare dei lavori di restauro per cui sia necessario il ponteggio. Le pubblicità, però, non nascondono solo il ponteggio dei lavori in corso, ma anche la luce e l’aria a chi vive lì sotto. E chi controlla che poi i lavori di restauro si facciano davvero?

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la quarta puntata di “Grande fratello 16”, il reality condotto da Barbara d’Urso. In studio, come sempre, saranno opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

I nominati della settimana: Mila, Erica e Martina stanno vivendo i giorni che le separano dall’esito del televoto in maniera differente. Nel corso di un gioco organizzato dal Grande Fratello nel quale ogni concorrente deve esprimere in segreto dei giudizi sui coinquilini, Mila ha ricevuto molte critiche. La ragazza viene rimproverata per i suoi atteggiamenti, giudicati ambigui e vittimistici.

Intanto Francesca sta vivendo attimi di grande confusione e nervosismo dopo aver visto le immagini del proprio fidanzato che saliva in casa sua con un’altra donna ed a causa dell’intesa che si è creata con Gennaro. Secondo le ultime anticipazioni il suo innamorato potrebbe entrare nella casa per un chiarimento con lei.

Spazio alla politica su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata del talk-show “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale Nove alle 21.25 ci sarà “Little big Italy”, cooking talen show condotto da Francesco Panella. La missione del programma è semplice: dimostrare che si può mangiare bene italiano, anche in giro per il mondo. Per farlo, in ogni puntata Francesco Panella visita tre ristoranti italiani della stessa città, indicati da tre expat, connazionali che hanno deciso di abbandonare il Bel paese, e decreta quale sia il miglior ristoratore del Made in Italy.

Su La7 alle 21.15 ci sarà il telefilm “Body of proof”, con Dana Delany. Andranno in onda due episodi intitolati “Evasione” e “La verità”. Nel primo, la fuga di un criminale mette in allarme l’intera città. L’uomo però si fa vivo con Megan e afferma di essere stato incastrato fin dall’inizio. Megan comincia a indagare per portare a galla la verità. Nel secondo,La salma del padre di Megan viene riesumata. Lei e Tommy seguono la penosa operazione, che però lascerà molti dubbi.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Saint Exupery, aviatore e scrittore“.

La vita avventurosa e la prodigiosa produzione letteraria di Antoine de Saint-Exupéry, il bambino che voleva imparare a volare e che poi diventerà un pilota protagonista di mille avventure e uno scrittore di fama mondiale. Attraverso la testimonianza di amici e colleghi aviatori civili e militari, questo documentario racconta le peripezie, dalla Francia all’Argentina e dagli Stati Uniti ai cieli dell’Europa in guerra, di “Saint-Ex”, il grande sognatore che era riuscito a coronare il suo desiderio d’infanzia e diventare davvero un pilota. Anche se la sua carriera di aviatore è costellata di disavventure, fallimenti e delusioni, la misteriosa scomparsa, nel luglio 1944, ha definitivamente proiettato Antoine de Saint-Exupéry nel mito. A tutt’oggi, il suo racconto “Il Piccolo Principe” è il libro più tradotto dopo la Bibbia.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Il beneficio del dubbio” e “Il colore dell’amore”. Nel primo, Joséphine deve riuscire a dimostrare che Simone non ha colpe rispetto alla scomparsa di suo fratello. Nel secondo, Joséphine è impegnata a prendersi cura di Thomas, un giovane che ha deciso di sposare Aminata, una ragazza di colore, che non è ben vista dalla sua famiglia.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia 1 alle 21.25 c’è “Star wars: episodio VII – Il risveglio della forza”, con Harrison Ford; su Tv8 alle 21.30 “Creed – Nato per combattere”; e su Rai4 alle 21.10 “Max Payne”, con Mark Wahlberg.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Soldato Jane”, con Demi Moore; su La5 alle 21.25 “Insegnami a volare”, con Gesine Cukrowski; e su Iris alle 21 “The Town”, con Ben Affleck.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello”; su Real Time alle 21.10 il reality “La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta” e su Italia2 alle 21.15 cartoon “Dragon ball super”.