Quale candidato ha la tua stessa idea di città? La risposta al confronto di BgNews

Sicurezza, trasporto pubblico, verde pubblico, inquinamento, vivibilità: su questi temi si snoda la campagna elettorale giunta alle due ultime settimane finali. Sono temi che prepotentemente emergono dal sondaggio effettuato da Mps Evolving Marketing Research per Bergamonews attraverso un migliaio di interviste telefoniche tra il 24 aprile e il 6 maggio.

Saranno questi argomenti alla fine, anzi la risposta dei 4 candidati sindaco a Bergamo a queste tematiche sensibili, a fare la differenza in fase di voto.

E, visto che probabilmente saranno gli indecisi a determinare il vincitore, è auspicabile che il confronto organizzato da Bergamonews per martedì 14 maggio alle 17.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà sia un’ottima occasione per farsi un’idea più chiara, per confermare le proprie intenzioni o per ribaltare completamente il pensiero.

A ognuno dei partecipanti sarà consegnata una cartolina, sulla quale chi partecipa potrà decretare il migliore e il peggiore del dibattito a quattro durante il quale vi sveleremo tutti i dettagli della ricerca e quanto, in numeri e percentuali, incide ogni singola tematica sulle considerazioni dei cittadini.

I 4 candidati sindaco, Nicholas Anesa, Giorgio Gori, Francesco Macario e Giacomo Stucchi, esporranno le proprie idee esattamente sui temi che la cittadinanza avverte come prioritari: tra questi anche la voglia di vivere maggiormente il centro, potendo contare su parcheggi più semplici nelle zone periferiche e su efficaci navette di collegamento ma anche di fare un passo indietro sul pagamento della sosta negli spazi blu il sabato e la domenica.

L’idea che i bergamaschi hanno della propria città corrisponde a quella dei candidati? Quale programma elettorale contribuisce alla realizzazione della Bergamo ideale per chi la vive?

Domande dirette, risposte secche e senza possibilità di appello: l’obiettivo del confronto è proprio quella di chiarire ogni dubbio, svelando progetti e priorità di ognuno dei quattro aspiranti alla fascia tricolore di Palazzo Frizzoni.

Partecipa al nostro evento: