Ponte Nossa, Mazzoleni senza sfidanti punta al secondo mandato

Stefano Mazzoleni, attuale primo cittadino, cerca il bis alla guida della sua squadra “Ponte Nossa in Comune”.

Mazzoleni era stato eletto sindaco nel maggio del 2014 quando con il 78,86% dei voti aveva superato il suo sfidante Diego Boni che, con la lista “Ponte Nossa sul serio” aveva collezionato il 21,13% dei consensi.

Dopo cinque anni di mandato, Stefano Mazzoleni si ripresenta e nella sua squadra spicca la presenza di alcuni volti nuovi.

Il 26 maggio, il nemico del sindaco uscente sarà il tanto temuto astensionismo visto che per essere rieletto sindaco Mazzoleni dovrà ottenere il quorum del 50%+1 dei voti.

“Sono stati per noi cinque anni di lavoro nella consapevolezza che molto è stato fatto e che altrettanto rimane ancora da fare – spiega il sindaco Mazzoleni -. In un contesto non sempre facile per ragioni economiche e demografiche, non rinuncio all’idea di mantenere Ponte Nossa un comune vivo e vivace, sia dal punto di vista sociale, occupazionale e culturale. Con questi obiettivi desideriamo mettere a disposizione dei nossesi l’esperienza che abbiamo maturato, insieme al nostro entusiasmo, alla concretezza e alla semplicità che hanno sempre caratterizzato il nostro approccio alla vita amministrativa”.

Il sindaco uscente Mazzoleni ha da poco compiuto 44 anni e, dopo il percorso scolastico, ha avuto diverse esperienze lavorative nelle aziende della valle. Dal 2000 lavora in una ditta di Ponte Nossa: per diversi anni si è occupato di progettazione, mentre ultimamente di industrializzazione dei prodotti.

Stefano Mazzoleni vanta alle sue spalle una ricca carriera anche tra le fila politiche: “Nel 2004 ho iniziato quasi per scherzo ad avvicinarmi alla vita amministrativa della nostra comunità e, a distanza di 15 anni, non nascondo la mia passione per questa attività. Poter fare qualcosa di utile per il mio paese e per i miei concittadini mi riempie di gioia e di soddisfazioni. Dal 2004 al 2014 ho ricoperto la carica di vice sindaco e dal 2013 al 2014 quella di sindaco reggente. Nel 2004 ero assessore al bilancio e dal 2009 assessore ai lavori pubblici. Nel maggio 2014, grazie alla fiducia della maggior parte dei nossesi, sono diventato sindaco. Credo, senza presunzione, di avere l’età giusta con alle spalle un periodo di gavetta amministrativa di tutto rispetto e l’entusiasmo per poter amministrare al meglio il nostro paese”.

Il programma amministrativo della lista di Mazzoleni sarà presentato il 22 maggio nella Sala Caffi di Ponte Nossa alle 20.45.

La lista civica “Ponte Nossa in Comune” è composta da: Maria Teresa Betti (45 anni), Silvia Bottani (31 anni), Maria Teresa Braggi (63 anni), Cecilia Fronti (58 anni), Stefano Ghilardi (32 anni), Giuseppe Maida (58 anni), Daniel Masneri (44 anni) e Simona Pezza (34 anni).