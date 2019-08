Parre, Cominelli: “Dopo Dio la matematica rende visibile l’invisibile”

Bergamonews ha deciso di far conoscere i candidati sindaco di alcuni Comuni orobici anche attraverso il noto Questionario di Proust: una serie di domande, uguali per tutti, che li disegnano sotto il profilo personale più che politico. Ecco le risposte di Danilo Cominelli, attuale sindaco e candidato sindaco a Parre con la lista “Parre c’è”.

Il tratto principale del tuo carattere?

Penso di essere molto diplomatico con una certa grinta

Qual è la qualità che apprezzi in un uomo?

La sincerità

Qual è la qualità che apprezzi in una donna?

La bellezza a 360°

Cosa apprezzi di più dei tuoi amici?

I consigli anche se critici

Il tuo peggior difetto?

Ho dei difetti? Le mie orecchie :)

Il tuo passatempo preferito?

Vivere il mio paese Parre e vivere la montagna

Cosa sogni per la tua felicità?

Mi sento fortunato e mi sento felice

Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?

La solitudine

Cosa vorresti essere?

Ciò che sono

In che paese vorresti vivere?

Ovviamente Parre

Il tuo colore preferito?

Azzurro

Il tuo fiore preferito?

Le rose

Il tuo uccello preferito?

L’aquila

I tuoi scrittori preferiti?

Umberto Eco – Alessandro Manzoni

I tuoi poeti preferiti?

Leopardi – Ungaretti

Chi sono i tuoi eroi?

Tutti i giovani che hanno combattuto per la nostra libertà

E le tue eroine?

Le donne che credono nei loro ideali

Il tuo musicista preferito?

Puccini

Il tuo pittore preferito?

Caravaggio

Un eroe nella tua vita reale?

Mio padre

Una tua eroina nella vita reale?

Mia madre

Il tuo nome preferito?

Per me i nomi propri sono tutti belli, basta non usare nomignoli

Cosa detesti?

L’ipocrisia

Un personaggio della storia che odi più di tutti?

Hitler

L’impresa storica che ammiri di più?

In generale mi stimolano le imprese storiche legate alle scoperte l’uomo che si spinge dove mai è giunto prima

Un dono che vorresti avere?

Leggere nel pensiero

Come vorresti morire?

Mi sento immortale…di infarto

Come ti senti attualmente?

Molto bene

Di cosa ti senti in colpa?

Di non aver iniziato subito la carriera di insegnante

Lascia scritto il tuo motto della vita

Dopo Dio la matematica rende visibile l’invisibile