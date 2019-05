La settimana inizia col ritorno (pian piano) dell’azzurro nei cieli

Dopo l’ennesimo weekend grigio e umido, con grandine e temporali su Bergamo e la Bergamasca, vediamo cosa ci attende in questa nuova settimana di metà maggio con le previsioni meteo.

ANALISI GENERALE

Si allontana progressivamente la depressione che ha influenzato il fine settimana lombardo: questo porterà ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche e ad un aumento delle temperature massime.

Lunedì 13 maggio 2019

Tempo Previsto: in gran parte soleggiato sulla Lombardia occidentale, parzialmente nuvoloso o nuvoloso altrove. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime in moderato calo in pianura comprese tra 3°/8°C, massime stazionarie e comprese tra 16°/20° C.

Martedì 14 maggio 2019

Tempo Previsto: parzialmente soleggiato tra passaggi nuvolosi più estesi sulla Lombardia centro-orientale; più soleggiato sui settori alpini più interni della Lombardia occidentale. Al mattino precipitazioni assenti, nel pomeriggio qualche rovescio o temporale di breve durata e debole intensità in prevalenza sulla Lombardia orientale, in trasferimento dalle Prealpi verso la pianura, altrove asciutto. Nella sera-notte asciutto ovunque.

Temperature: minime in lieve calo in pianura e comprese tra 2°/7° C, massime in moderato calo e comprese tra 13°/17° C.

Mercoledì 15 maggio 2019

Tempo previsto: nuvolosità variabile ed irregolare, in genere più marcata sui rilievi ed i settori orientali. Precipitazioni assenti o non significative, con la possibilità di isolati piovaschi, più probabili sulle Prealpi orientali.

Temperature: senza variazioni rilevanti ma in lieve e graduale aumento.