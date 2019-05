“Lo spettacolo inizia quando finisce”, diceva ai microfoni di Bergamonews Massimiliano Burini, drammaturgo e regista, in attesa di debuttare sul teatro del Sociale di città alta lo scorso febbraio. In scena a Bergamo con la compagnia Occhisulmondo in un adattamento dai tratti futuristici dell’Amleto di Shakespeare, Burini è stato una delle rivelazioni della stagione di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, rassegna che propone al pubblico nuove proposte dal mondo del teatro. Il giovane regista comprende la funzione pubblica e sociale del teatro, centro della comunità.

Anche quest’anno la stagione di Prosa e Altri Percorsi ha dimostrato di essere il cuore pulsante di Bergamo: oltre 36mila presenze, avvalorate dai fedeli abbonati che rimangono legati di anno in anno alle due kermesse parallele. È il caso di dirlo: la chiusura per restauro del Teatro Donizetti non ha messo in ginocchio la macchina del teatro. Pubblico e attori si sono divisi tra il Teatro Creberg e il Teatro Sociale con spettacoli che nella maggior parte dei casi hanno ottenuto il sold-out già alla sera del debutto.

Il merito va senz’altro ai cittadini, che, nonostante i tempi difficili, investono in un’esistenza resa migliore da un appuntamento con l’arte a settimana. Il successo di un prodotto è opera di coloro che operano dietro le quinte, a cominciare dal lavoro degli addetti alle luci e agli impianti fino al percorso di ricerca di chi tesse le fila dell’intera stagione. Nel nostro caso si tratta di Maria Grazia Panigada, direttore artistico, coltivatrice instancabile di bellezza.

La stagione si è aperta con un’impavida Ottavia Piccolo, intensa e profonda, sul palco del Creberg a scuotere gli animi dei presenti. La sua Haifa, anziana costretta a fuggire da Mosul con la nipotina di quattro anni, attraverso la rotta dei Balcani, ha imposto una riflessione morale e sociale agli uomini e donne in sala. I grandi classici della letteratura, motori trainanti del teatro immortale, non sono mancati: assai applauditi Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini nell’adattamento teatrale di Delitto e Castigo. A seguire, l’inedito binomio Boni-Ylmaz nei panni, rispettivamente, di Don Chisciotte e Sancho Panza, una versione fresca e curata del celebre capolavoro di Miguel de Cervantes Saavedra. Ha chiuso il sipario del Creberg il classico dei classici: “Sei personaggi in cerca di autore”, in una riproduzione integrale del testo pirandelliano che ha portato l’attore ligure Eros Pagni.

Enrico Lo Verso in “Uno nessuno centomila” ha inaugurato la prosa al Sociale. Un monologo talmente applaudito da essere richiesta una messa in scena eccezionale per le scuole: Lo Verso è riuscito nel difficile intento di attirare l’attenzione di tutti i ragazzi dalla prima all’ultima battuta. Il ritorno della regista Lucia Calamaro a Bergamo ha portato con sé l’attore Silvio Orlando, protagonista di “Si nota all’imbrunire”, un delizioso quadro tragicomico dell’esistenza di un uomo che si esclude dal resto del mondo.

La prima nazionale Antigone della compagnia ATIR Teatro Ringhiera è sicuramente lo spettacolo rivelazione della stagione di Altri Percorsi 2018/2019. Si tratta di un dato incontrovertibile: è il teatro delle origini che entra dirompente nella contemporaneità. Un primato difficile da battere.

Bergamo si riconferma isola felice tra i teatri italiani: una proposta teatrale sempre attenta al presente, sensibile ai nuovi talenti, ma con un sacro rispetto verso il teatro dei classici.