Dall’Australia per la finale di Coppa: Marco e il viaggio infinito con l’Atalanta nel cuore

Da Sydney ad Abu Dhabi, dagli Emirati Arabi a Malpensa. Poi Bergamo e in pullman fino a Roma, destinazione stadio Olimpico e finale di Coppa Italia. È il folle viaggio organizzato da Marco Usellini, 34enne originario di Valbrembo che da settembre dello scorso anno vive e lavora in Australia (a sinistra nella foto ndr).

Ma anche dai confini del mondo non ha abbandonato la sua grande passione per l’Atalanta, per la quale sfida costantemente il fuso orario per poter seguire in tv la straordinaria cavalcata in campionato e Tim Cup della banda Gasperini.

Imprese a cui è abituato da anni perchè il suo lavoro da trasfertista lo ha portato spesso lontano da Bergamo e dall’Atleti Azzurri d’Italia: non abbastanza, però, per impedirgli di partecipare alla fantastica avventura europea di due anni fa, con le frequenti trasferte a Reggio Emilia e l’avventura di Dortmund contro il Borussia.

Ma l’apice della “follia” lo raggiungerà proprio mercoledì 15 maggio in occasione della finale di Coppa Italia contro la Lazio: “Quando l’Atalanta si è qualificata per le semifinali ci ha lanciato una sfida – racconta l’amico Fabio Piazzalunga – ‘Se andiamo in finale, torno dall’Australia e andiamo a vederla’”.

Promessa mantenuta perchè all’indomani della vittoria contro la Fiorentina “Use”, come lo conoscono tutti, ha prenotato il viaggio e con altri tre amici atalantini ha iniziato a organizzarsi per la trasferta a Roma.

Domenica alle 15 è partito da Sydney e a mezzanotte è arrivato a Dubai: da lì nella notte è risalito su un aereo alla volta di Malpensa. Poco più di un giorno per riprendersi dal jetlag e mercoledì all’alba inizierà il viaggio in pullman alla volta di Roma, alla caccia di un sogno.

Sabato, comunque sia andata, siederà nuovamente su un aereo per rientrare a Sydney, con la speranza che in Australia con lui possa riportare negli occhi e nel cuore un pezzettino di coppa.

Atalanta, un folle amore.