Botte all’ex compagna, anche quando era incinta: 25enne arrestato nella Bassa

Il personale della Polizia di Stato, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Autorità Giudiziaria, ha tratto in arresto una persona condannata in via definitiva alla pena di 1 anno e 9 mesi di detenzione, per vari reati tra cui atti persecutori e lesioni continuate nei confronti della ex compagna, nonché furti in abitazione e negozi, violazione al foglio di via obbligatorio, commessi nelle province di Trieste, Ancona e Pesaro.

In particolare, il personale del Commissariato di Treviglio in esecuzione del provvedimento restrittivo ha rintracciato nel territorio di competenza e tratto in arresto B. L. 25enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine perché già arrestato e denunciato per reati contro il patrimonio e numerosi altri reati, tra cui violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni nei confronti della sua ex compagna, all’epoca dei fatti minorenne. Questo sia quando era in gravidanza sia quando il bambino era in fasce.

La stessa veniva minacciata di morte, picchiata anche con un manico di scopa o con dei piatti riportando lesioni più volte e gli atti persecutori si propagavano anche al padre della minorenne che cercava di proteggerla. Questo nonostante il divieto di avvicinamento e il Foglio di Via dalle città dove abitava la donna, che venivano da lui violati.

Dopo le incombenze di rito negli uffici del Commissariato di Treviglio e il fotosegnalamento con prelievo delle impronte digitali a cura della Polizia Scientifica, l’arrestato è stato tradotto dagli agenti presso la Casa Circondariale di via Gleno a Bergamo per espiare la pena definitiva.

Lo stesso era strettamente monitorato dalle Forze di Polizia per il suo comportamento violento ed era anche stato sottoposto anche alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.