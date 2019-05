Atalanta, in un minuto se ne va la Curva Nord: il time-lapse della demolizione

Proseguono spediti i lavori per la ristrutturazione dello stadio. In pochi giorni è stata già demolita la Curva Nord, storico settore riservato ai tifosi nerazzurri più caldi.

Per l’occasione, l’Atalanta ha realizzato uno spettacolare video in timelapse nel quale si vede, in modo velocizzato, l’intero intervento: dall’ultima partita con i tifosi sugli spalti (quella contro l’Udinese, all’inizio dell’opera del presidente Percassi, fino al cumulo di macerie.

Il filmato è stato pubblicato sui canali ufficiali dell’Atalanta.