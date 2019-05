Un solo nome in pista per il dopo Busi a Valtorta

Un solo nome in campo a Valtorta per il dopo Piero Busi, il sindaco più longevo visto che ha gestito la cosa pubblica per ben sessant’anni: è l’attuale vicesindaco, Antonio Regazzoni, 39 anni, guardiano manutentore di centrali idroelettriche, sposato, padre di due figli. E orgogliosamente alpino.

Ecco i nomi della sua lista

Valtorta da vivere

Sindaco: ANTONIO REGAZZONI

Consiglieri: Annovazzi Jessica, Annovazzi Diego, Busi Flaminio, Regazzoni Luca, Regazzoni Luciano, Regazzoni Stefano, Ruffoni Antonio.