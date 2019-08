C’è anche Songavazzo tra i comuni dell’Alta Valle Seriana che il 26 maggio andrà alle elezioni amministrative.

In pista l’attuale sindaco Giuliano Covelli che, dopo 10 anni di mandato, cerca il tris alla guida della sua lista civica “Ideale Comune”.

Songavazzo - amministrative 2019









Covelli è alla guida di Songavazzo dal 7 giugno 2009. Nella tornata elettorale del 2014 il sindaco si è ripresentato: la sua era, anche in quell’occasione, lista unica e Covelli ha superato alla grande il quorum del 50%+1 dei voti ottenendo il punteggio pieno, ovvero il 100% dei consensi.

L’obiettivo è quello di conquistare il tris superando anche questa volta il tanto temuto astensionismo.

“Da ormai dieci anni – spiega il sindaco Giuliano Covelli – possiamo dire con orgoglio e sincera passione che la comunità di Songavazzo ha ritrovato la coesione e la serenità che si merita, grazie al constante impegno e serio lavoro di tutti. Ci siamo concentrati sul recupero di quella dignità territoriale necessaria per raggiungere gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di tutto il circondario, consapevoli che solo un sistema ampio e aperto produce effetti benefici a tutti. Cito come puro esempio l’indimenticabile passaggio del Giro d’Italia del 2017 nel nostro comune e nei paesi limitrofi. Nostro vanto è poter affermare di aver amministrato nelle more del ‘buon padre di famiglia’ consapevoli che i soldi del comune sono i soldi di tutti e vanno gestiti con moderazione, senza sfarzi inutili quanto dispendiosi”.

Molto articolato il programma della lista “Ideale Comune” che spazia dai temi per il rispetto ambientale e del territorio, ai servizi per la persona, all’istruzione, all’urbanistica, ai lavori pubblici, allo sport e al turismo.

“Vogliamo continuare a preservare con la politica della sensibilità verso il nostro territorio e l’ambiente che per Songavazzo rappresentano un enorme patrimonio. Proseguiremo nelle redazioni di progetti per il miglioramento energetico degli edifici pubblici in modo da aumentare il livello di risparmio energetico; predisporremo uno studio di fattibilità per dotare tutti gli edifici pubblici comunali di pannelli solari e siamo intenzionati ad incrementare la raccolta differenziata. Ci piacerebbe, inoltre, installare una cassetta dell’acqua per sensibilizzare il consumo dal rubinetto rispetto all’acqua in bottiglia. Presteremo attenzione al patrimonio boschivo cercando di migliorare la rete sentieristica; puliremo il sentiero di collegamento tra la piazza e l’acquedotto e miriamo a creare un collegamento agro-silvo-pastorale tra Camasone e gli altipiani di Bossico”.

Per quanto riguarda i servizi alla persona il gruppo lavorerà per ottimizzare la viabilità e il trasporto pubblico, continuare a sostenere i centri di aggregazione presenti in paese, assicurare ai cittadini la presenza periodica e costante dell’amministrazione negli uffici amministrativi per mantenere un referente in ogni settore, individuare una persona che si impegni nella gestione delle strutture comunali e incrementare i buoni rapporti con la Casa di Riposo Sant’Andrea di Clusone viste le ricadute positive per chi si potrebbe trovare in stato di emergenza sanitaria.

“Importanti interventi sono previsti anche per quanto riguarda i lavori pubblici, come la trasformazione in pista ciclabile della strada che collega il cimitero alla Baitella, a congiunzione della grande ciclabile di nuova realizzazione da Clusone a Rovetta con l’attuale che prosegue per Onore e Fino del Monte. Verrà sistemato il sottotetto del piano terra della scuola dell’infanzia, spazi da anni abbandonati; una volta recuperati potranno essere utilizzati per creare la zona riposo dei bimbi e per lo svolgimento di attività al chiuso. Interventi specifici sono previsti nella struttura del cimitero che sarà ampliato per la creazione di una zona dedicata alla mineralizzazione delle salme; verranno rinnovati i loculi e sistemati i vialetti nella parte alta del cimitero con la rimozione dei sassi. Miriamo a realizzare due nuovi parcheggi, uno in via Cesare Battisti e uno nell’area in cui verrà abbattuta la struttura pericolante a ridosso del negozio Meller. Ci piacerebbe inoltre installare un punto Wi-Fi gratuito vicino al centro sportivo comunale”.

A Songavazzo Covelli provvederà anche con il potenziamento della vigilanza del territorio e il rifacimento periodico della segnaletica orizzontale.

Nel programma amministrativo non mancherà l’attenzione per lo sport, il turismo e per l’istruzione con la volontà di mantenere il trasporto agevolato per gli studenti delle scuole elementari e medie.

La lista “Ideale Comune” di Giuliano Covelli è composta da: Alda Salera (60 anni), Giovanni Covelli (60 anni), Oriana Bassani (55 anni), Giovanni Pezzoli (35 anni), Cristian Barzasi (41 anni), Giuseppe Zorzi (58 anni), Fabiola Colombo (33 anni), Jordan Moreschi (30 anni), Federica Imberti (35 anni) e Mattia Danesi (27 anni).