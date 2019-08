Primo squillo di Elisa Balsamo: suo il Trofeo Maarten Wynants

Prima vittoria stagionale per Elisa Balsamo, 21enne piemontese in forza alla Valcar Cylance di Bottanuco, che domenica 12 maggio ha trionfato in volata al Trofeo Maarten Wynants, disputatosi in Belgio.

Al termine di 120 chilometri molto equilibrati, in cui gli attacchi sono stati centellinati, tutto si è deciso in volata: ottimo il lavoro svolto dal treno Valcar che ha preparato al meglio le condizioni per la sua punta di diamante, bravissima a sprigionare tutta la sua potenza e a imporsi nettamente sulla trevigiana Laura Tomasi (TopGirls-Fassa Bortolo) e sull’olandese van ‘t Geloof (Alè Cipollini). Ai piedi del podio Ilaria Sanguineti, altra atleta Valcar.

“Le ragazze hanno fatto un buon lavoro, la squadra ha girato benissimo – spiega il direttore sportivo Davide Arzeni-. La spinta che Guazzini, Pollicini e Cavalli hanno impresso a tre chilomerti dall’arrivo ha praticamente scremato il gruppo, e allo stesso tempo ha messo nelle migliori condizioni la Balsamo per essere esplosiva. E Ilaria merita una citazione a parte per il suo prezioso contributo nel momento clou dello sprint finale”.

E per il team di Bottanuco è arrivato anche un altro riconoscimento: la bergamasca Silvia Persico si è conquistata la maglia verde dei traguardi volanti.

Per l’Italia, dunque, porta bene il trofeo Wynants: lo scorso anno, infatti, vinse Marta Bastianelli.

(ph. Twila Muzzi)