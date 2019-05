“New Amsterdam” o “Un giorno in pretura”? La tv del 12 maggio

Per la prima serata in tv, domenica 12 maggio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci sarà Carlo Calenda, capogruppo della lista Pd-Siamo Europei. E ancora Roberto Saviano, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo libro “In mare non esistono taxi”. Interverrà inoltre Don Mattia Ferrari, giovane vicario parrocchiale di Nonantola, nella Diocesi di Modena che ha scelto di dedicarsi agli ultimi imbarcandosi sulla nave “Mare Jonio”. In studio Luca Parmitano astronauta e militare italiano che partirà il 20 luglio prossimo, in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla luna, per la sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale di cui diventerà Comandante da ottobre 2019, e sarà il primo astronauta italiano a ricoprire questa prestigiosa posizione. Ospite del programma anche Tito Stagno indimenticato telecronista della Rai che nel 1969 ha annunciato in diretta lo sbarco sulla Luna. E ancora in occasione della Festa della Mamma due donne che hanno fatto la storia della musica italiana Iva Zanicchi e Orietta Berti. Ospite di Fabio Fazio anche Arrigo Sacchi, l’ex allenatore prossimamente in libreria con “La Coppa degli Immortali. Milano 1989. La leggenda della squadra più forte di tutti i tempi raccontata da chi la inventò” scritta con il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando.Tra i protagonisti della puntata anche Francesco Gabbani a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “E’ un’altra cosa” che anticipa l’album di prossima uscita.

Non mancheranno Luciana Littizzetto che rileggerà i principali avvenimenti della settimana con la sua ironia e Filippa Lagerback per la presentazione degli ospiti.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al Tavolo rimarrà l’astronauta Luca Parmitano oltre a Valeria Marini, Ronn Moss storico Ridge di “Beautiful” -oggi impegnato con la carriera di musicista che sta per intraprendere proprio dall’Italia il tour mondiale “USA meet Italy” – la cantante attrice e conduttrice Lodovica Comello, Teo Teocoli e Lello Arena.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la fiction “New Amsterdam”, con Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims e Anupam Kher. Andranno in onda il quarto, il quinto e il sesto dei 13 episodi.

– Il dottor Goddwin intenzionato a migliorare la funzionalità dell’ospedale, decide una riorganizzazione degli incarichi.

– Sharpe soccorre una ragazza che ha partorito da poco e la fa immediatamente ricoverare.

– Max, trova nuovi stimoli per affrontare la sua malattia.

RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Sean Murray. Andrà in onda l’episodio intitolato Senza arte né parte: un murale, realizzato da un famoso artista di strada, è stato cancellato. Il fatto, che sembra esulare dai compiti della squadra, attira l’attenzione di McGee perchè potrebbe essere collegato a una vicenda più ampia, in cui sembrerebbero essere implicati un’associazione per la protezione degli Oceani, una ditta che rifornisce di materiale la Marina e una compagnia militare privata.

RaiTre alle 21.20 proporrà la terza delle quattro puntate di “Un giorno in pretura”, condotto da Roberta Petrelluzzi. S’intitolerà “Gianni il bello”: il corpo senza vita di una 40enne viene trovato in fondo a un pozzo, a Mazarra del Vallo, in provincia di Trapani. Si tratta di Sabine Maccarone, una donna di origine svizzera. Le indagini conducono a Gianni Melluso, il presunto pentito che aveva denunciato Enzo Tortora, conosciuto come “Gianni il bello”, accusato di essere il mandante dell’omicidio di Sabine, con la quale aveva una relazione.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 21.30 andrà in onda una nuova puntata di “Non è l’arena”, il talk-show condotto da Massimo Giletti.

Tv8 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “MasterChef celebrity Italia”. I concorrenti affrontano la loro prima Mystery Box. Chi vincerà, conquisterà un vantaggio per l’Invention Test: scoprire i segreti della chef Cristina Bowerman e del maestro della pasticceria Iginio Massari.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Jessica Capshaw. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Spezzati e piegati”, “Non ricominciamo”, “Possiamo ricominciare da capo, per favore?” e Rischio”. Nel primo, Callie e Arizona hanno problemi di copia. Nel secondo, dopo la rottura con Callie, Arizona dorme in ospedale, rendendo più facili e veloci anche gli studi con la Hermann. Nel terzo, April, al fianco di Arizona nel tentativo di salvare la madre della neonata, si preoccupa per la propria gravidanza. Nel quarto, arriva in ospedale una donna che ha subito una cura canalare e Maggie Pierce chiama Derek e Meredith per un consulto.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “… Continuavano a chiamarlo Trinità”, con Bud Spencer e Terence Hill; su Canale Nove alle 21.25 “Vi presento i nostri”, con Ben Stiller; e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La notte non aspetta”, con Keanu Reeves.

Ancora, su La5 alle 21.10 “Che bel pasticcio”, con Matthew Modine e su Iris alle 21 “Amore a prima vista”, con Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Le terre del monsone”. Il monsone, il sistema climatico più esteso del pianeta. Porta vita e distruzione. Plasma terre magiche dell’ all’Asia meridionale .

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Absentia”, con Stana Katic e Crar Theobold; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande fratello”; su Real Time alle 20.20 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…” e su Italia2 alle 21.15 il cartoon “American dad”.