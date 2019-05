M5S, la lista mette al centro i giovani e le bellezze nascoste della città

Meno 14 giorni alle elezioni comunali che decideranno il nuovo sindaco di Bergamo e all’appello mancava solo la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle rappresentata dal candidato Nicholas Anesa.

Per mostrare la squadra alla città è stata scelta una location d’eccezione, non all’aperto come per la maggior parte delle liste candidate o nella sede del partito, ma in uno dei luoghi simbolo delle molteplici bellezze nascoste di Bergamo: Palazzo Camozzi in Borgo Palazzo numero 3.

“In questa sala dove ci troviamo pare sia stato per la prima volta eseguito l’Inno di Mameli, non come inno d’Italia, ma come composizione da far sentire per la prima volta al pubblico. È un luogo carico di storia che rappresenta quello che vogliamo da Bergamo: riscoprire le sue bellezze nascoste e esserne fieri. Abbiamo una città sempre più aperta al turismo, ma convogliamo solo in città alta, trascurando città bassa e le periferie. Perché non creare un itinerario che porti i turisti anche, ad esempio, palazzo Tasso in Celadina?”.

Ha dichiarato Anesa, circondato dai 22 membri della lista (anche se non tutti presenti) e dai candidati alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle, presentando uno dei temi centrali del suo programma: un turismo sano e gestito. Seguito dalla necessità di rendere Bergamo una città più aperta, giovane e a misura di studente.

“Siamo stanchi di una Bergamo considerata periferia di Milano o città di serie B rispetto a Brescia. Basta una città retrograda e solo per anziani: vogliamo i giovani. Rendiamo Bergamo una città universitaria, con mezzi che possano collegare i poli delle sedi Unibg, nuove infrastrutture e biblioteche 24 ore su 24. Io spesso tengo aperto fuori dall’orario di chiusura il mio bar per dare un posto ai tanti giovani che vengono a studiare da me: non è possibile che non abbiano un posto per loro”, ha continuato Anesa.

Dieci donne e dodici uomini, “semplici cittadini con i piedi per ancorati a terra, noi non siamo quelli dei sindaci che abitano nell’Olimpo di Città Alta, ma quelli che prendono i mezzi pubblici per spostarsi e che conoscono le problematiche quotidiane delle persone normali”, ha concluso Anesa, sostenuto, durante la presentazione, da Dario Violi, consigliere regionale del M5S.

“È una bella squadra, giovane e affiatata. Abbiamo una lista nuova che non vuole favorire i soliti nomi della politica cittadina. Non vendiamo sogni come Gori che ha sempre favorito solo una parte della città né parliamo di Bergamo non conoscendola come Stucchi. Noi vogliamo dare risposte concrete e sarà questa la differenza”, ha dichiarato Violi.

