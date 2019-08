Foresto Sparso, torna in corsa Gennaro Bellini: lo sfida Giovanni Duci

Gennaro Bellini, già sindaco, torna candidato in prima persona della lista Insieme per Foresto alle prossime elezioni del 26 maggio a Foresto Sparso: con lui in squadra anche l’uscente Roberto Duci. Lo sfidante è invece Giovanni Duci di Cambiare Foresto che cinque anni fa aveva proposta Fabiana Busatta.

Cambiare Foresto

Sindaco: GIOVANNI DUCI

Consiglieri: Baldelli Sergio Carlo, Pinessi Pierfrancesco, Pugliese Nicola, Bezzi Francesca, Pievani Marco, Cadei Barbara, Busatta Fabiana, Plebani Denise, Pievani Marcella, Zanchi Andrea, Belotti Marco, Acerbis Marco.

Insieme per Foresto

Sindaco: GENNARO BELLINI

Consiglieri: Cortesi Daniela, Duci Roberto, Gafforelli Riccardo, Nivex Lochis, Micheletti Elena, Pedrocchi Bruno, Pievani Corrado, Pievani Martina, Ponti Carlo, Roggeri Michele, Serpellini Fabio, Sora Ester.