Dossena, Fabio Bonzi cerca la conferma: avversario solo il quorum

Il sindaco uscente Fabio Bonzi è l’unico candidato per il Comune di Dossena nella tornata elettorale di domenica 26 maggio: cinque anni fa aveva vinto nettamente (72,8%) contro lo sfidante Daniele Consonni, quest’anno dovrà invece superare il quorum per poter indossare per un altro quinquennio la fascia tricolore.

Impegno e servizio Dossena

Sindaco: Fabio Bonzi

Consiglieri: Astori Elena, Balicco Walter, Bianzina Roberto (detto Settimo), Bonzi Francesco (detto Franco), Cornetti Silvia, Locatelli Simone, Mastropietro Guido, Omacini Riccardo, Tiraboschi Luciano, Trionfini Ivo.