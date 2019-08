“Cara mamma, grazie” Tutto quello che una figlia non riesce a dire

Cara mamma,

Oggi è la tua festa ed è un mio dovere dirti grazie anche se un milione di parole non sarebbero sufficienti.

Grazie per avermi voluto bene anche prima di conoscermi.

Grazie di avermi tenuto tra le braccia quando sono uscita dall’involucro caldo e accogliente della tua pancia.

Grazie per avermi capito quando non sapevo nemmeno parlare.

Grazie per avermi fatto alzare quando facevo le mie prime cadute.

Grazie per avermi aiutato a fare i compiti di matematica che tanto odiavo.

Grazie per avermi sgridato e fatto capire che stavo sbagliando durante l’età dell’adolescenza.

Grazie per essere diventata la mia confidente più fidata.

Grazie per essermi stata vicino durante le prime delusioni amorose.

Grazie per aver pianto e riso con me.

Grazie per essere stata la mia roccia.

Grazie per essere ogni giorno lo specchio della mia anima.

Grazie per aver capito i miei silenzi.

Grazie per avermi fatto rinascere da uno dei miei momenti più bui.

Grazie per condividere con me le risate più sincere e le chiacchierate più intense.

Grazie per essere mamma, sorella e amica.

Grazie perché senza di te probabilmente ad oggi non sarei ciò che sono.

Grazie per il tuo esempio perché e grazie ad esso che so di voler diventare come te.

Grazie per aver superato ostacoli insormontabili solo per il bene di tutta la famiglia.

Grazie per l’immenso amore che mi hai sempre dato.

Grazie per essere la mia mamma.

Per la festa della mamma dovremmo riflettere su ciò che una mamma rappresenta nelle nostre vite . Che ci sia un rapporto conflittuale o positivo, che si viva insieme o in diverse parti del mondo una madre ci sarà sempre. Attraverserebbe l’oceano a nuoto o il deserto a piedi solo per il bene del proprio figlio.

Non datela mai per scontato. Una mamma ci tiene per mano da bambini ma ci resta vicina con il cuore per tutta la vita.

‘’Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo e la maestosità dell’amore materno.’’

– Edwin Hubbell Chapin