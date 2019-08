Per ora sono arrivati solo i temporali: a quasi metà Maggio il tempo non ha molto altro di estivo a Bergamo in gran parte della provincia. Vediamo se la situazione migliora con Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un minimo depressionario in movimento verso l’Italia centro-meridionale condizionerà il tempo sulla Lombardia nella giornata di domenica.

Dalla prossima settimana il suo progressivo allontanamento porterà ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche e ad un aumento delle temperature massime.

Domenica 12 maggio 2019

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso su tutta la regione per gran parte del giorno, nella sera-notte qualche schiarita a partire da Varesotto e zone al confine con il Piemonte. Al mattino piogge moderate su Mantovano, deboli intermittenti su Cremonese e basso Bresciano. Deboli nevicate in esaurimento al di sopra dei 1500-1700 metri su contea di Livigno e Val Malenco. Altrove asciutto. Nel pomeriggio piogge moderate su Oltrepò Pavese, Mantovano; per lo più deboli intermittenti su Cremonese e basso Bresciano.Deboli residue nevicate su zone di confine con la Svizzera (contea di Livigno, Val Malenco, Val Chiavenna); altrove asciutto. Nella sera deboli piogge residue su Oltrepò Pavese, Mantovano e basso Cremonese; altrove asciutto.

Temperature: minime stazionarie in pianura e comprese tra 6°/9°C, massime stazionarie e comprese tra 16°/20° C.

Venti: in pianura deboli meridionali, a 2000 e 3000 metri moderati meridionali.

Lunedì 13 maggio 2019

Tempo Previsto: in gran parte soleggiato sulla Lombardia occidentale, parzialmente nuvoloso o nuvoloso altrove. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime in moderato calo in pianura comprese tra 3°/8°C, massime stazionarie e comprese tra 16°/20° C.

Venti: in pianura deboli o moderati orientali, rinforzi da nord in serata sulla Lombardia occidentale, a 2000 e 3000 metri moderati o forti da nord.

Martedì 14 maggio 2019

Tempo Previsto: parzialmente soleggiato tra passaggi nuvolosi più estesi sulla Lombardia centro-orientale; più soleggiato sui settori alpini più interni della Lombardia occidentale. Al mattino precipitazioni assenti, nel pomeriggio qualche rovescio o temporale di breve durata e debole intensità in prevalenza sulla Lombardia orientale, in trasferimento dalle Prealpi verso la pianura, altrove asciutto. Nella sera-notte asciutto ovunque.

Temperature: minime in lieve calo in pianura e comprese tra 2°/7° C, massime in moderato calo e comprese tra 13°/17° C.

Venti: in pianura deboli o moderati tra est e nord-est, con locali rinforzi sulla Lombardia orientale; a 2000 e 3000 metri moderati tra nord e nord-est.