All’incontro di Bgnews con i 4 candidati sindaco il pubblico decreterà il migliore

Mancano solo due settimane: domenica 26 maggio in città si vota per eleggere il nuovo sindaco. Per questo Bergamonews, il vostro quotidiano online, ha deciso di organizzare un confronto con i quattro candidati per dare un’opportunità preziosa a tutti cittadini: a quelli ancora indecisi di schiarirsi le idee, e a quelli già convinti (o convinti di essere convinti) di approfondire un argomento importante come il futuro amministrativo della città.

L’appuntamento è per martedì 14 maggio alle 17,30 nell’auditorium di Piazza Libertà a Bergamo. All’ingresso verrà distribuita una cartolina a tutti partecipanti, che sarà ritirata al termine dell’incontro. Sopra ci saranno stampati i nomi e i volti dei quattro candidati a Palazzo Frizzoni: Giorgio Gori (Pd), Giacomo Stucchi (Lega), Nicholas Anesa (M5S) e Francesco Macario (Bergamo in comune). Questo per dare la possibilità a chi sarà tra il pubblico di esprimere la propria preferenza verso il candidato che durante il confronto ha ritenuto essere il migliore o il peggiore.

I temi del confronto saranno basati sui risultati dell’indagine realizzata da Mps Evolving Marketing Research per il nostro giornale attraverso un migliaio di interviste telefoniche effettuate tra il 24 aprile e il 6 maggio.

L’incontro è aperto al pubblico. L’invito che vi rivolgiamo, ovviamente, è quello di partecipare numerosi. Vi aspettiamo!