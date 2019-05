Colori, tanti colori ovunque! Se parlando di lavanda, la mente ci porta in Provenza, parlando di tulipani, voliamo in Olanda.

Con cinque mesi d’anticipo ho iniziato a studiare un bell’itinerario che portasse me e i miei amici a caccia di colori, profumi e paesaggi indimenticabili tra i canali dell’Olanda nel mese migliore dell’anno per la fioritura dei campi di tulipani, giacinti e narcisi: aprile.

di 9 Galleria fotografica Viaggio in Olanda









Ricordate subito che: “Alla natura non si comanda”. Perché dico questo?

La fioritura è soggetta alle continue variazioni climatiche che ogni anno anticipano o posticipato lo spettacolo nei campi del Flevoland e di Lisse.

Noi, per esempio, siamo arrivati una settimana in ritardo rispetto alla massima fioritura dei campi; il tutto causato dall’“esplosione” improvvisa di temperature quasi estive a metà aprile.

Ora che scrivo questo articolo, sento al TG che, un’improvvisa nevicata ha ricoperto i fiori con una coltre bianca… Quindi che fare? Prenotare e partire!

I CAMPI SI TROVANO FACILMENTE?



Per prima cosa, vi consiglio di noleggiare una macchina per essere totalmente indipendenti nello spostarvi tra le campagne e le stradine più nascoste, diversamente, non saremmo riusciti a scovare i campi migliori.

Armatevi di pazienza, perché per vari chilometri non vedrete nessun campo fiorito, oppure, alcuni in lontananza, impossibili da raggiungere via strada.

La bicicletta è l’alternativa migliore se volete percorrere le strepitose piste ciclabili che tagliano in ogni direzione i tantissimi campi fioriti e non.

Ovunque troverete cartelli che vietano l’ingresso nei campi e per esperienza vi assicuro che i proprietari son veramente unfriendly, giustamente; lo saremmo tutti nel vedere gente che entra tra i fiori senza chiedere il permesso.

Piccolo aneddoto: varchiamo per primi il cancello di un sentiero sterrato che porta a un meraviglioso campo color arancio; dopo circa dieci minuti si fermano altre tre macchine di turisti armati di fotocamere, pronti a imitarci. In lontananza si avvicina il proprietario che, senza urlare, mette un bel catenaccio al cancello, chiudendo dentro tutti i curiosi. Vi lascio immaginare le peripezie per scavalcare il cancello bagnato dalla pioggia.

LISSE O FLEVOLAND?



Personalmente, ho trovato molti più campi a est di Amsterdam, nella zona del Flevoland, spesso anche a ridosso della strada principale.

Lo stupore è la prima reazione che vi conquisterà nel vedere infiniti colori, tonalità e sfumature che caratterizzano un campo piuttosto che un altro. Vedrete forme totalmente inaspettate!

A Lisse, l’appuntamento fisso è con il Must di ogni On the road di questo periodo: Keukenhof.

Per sole otto settimane, i cancelli del Giardino d’Europa si aprono, pronti ad accogliere 1 milione di turisti tra prati, aiuole in fiore e ruscelli idilliaci. Penso sia impossibile descrivere a parole la bellezza e la cura che caratterizza questo parco! Dovete assolutamente visitarlo!

Consigli?

1) Acquistate i biglietti online, sia d’ingresso al parco (17 €) sia per il parcheggio (6 €).

2) Arrivate all’ingresso del parco appena aprono in modo da non trovare troppi tour organizzati.

Se avete domande e dubbi sull’organizzazione del vostro on the road tra i tulipani scriveteci cliccando qui.

Siete appassionati di fotografie? Allora curiosate qualche nostro scatto cliccando qui.