Ted Bundy, l’agghiacciante storia del serial killer più fascinoso d’America

Titolo: Ted Bundy-Fascino criminale

Regia: Joe Berlinger

Attori: Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich, Jim Parsons, Jeffrey Donovan

Durata: 110 minuti

Giudizio: ***

Programmazione: UCI Cinemas Orio

Theodore Robert Bundy: un nome particolare, che tuttavia alla maggior parte degli spettatori italiani dirà poco o nulla. Pronunciate lo stesso nome di fronte a un pubblico americano, la reazione sarà ben diversa. Chi è Ted Bundy? Senza dubbio, uno dei serial killer più terribili ed efferati della storia degli Stati Uniti d’America.

Seattle, 1969. Elizabeth Kloepfer, giovane mamma single interpretata da Lily Collins, se ne sta seduta in un bar insieme ad un’amica. Dall’altro lato del bancone, un ragazzo estremamente affascinante, moro e con gli occhi azzurri, interpretato da Zac Efron, continua a fissarla. Liz si avvicina al juke box per scegliere una canzone ed è lì che si incontrano. Uno scambio di battute, qualche sguardo ammiccante, e i due tornano insieme a casa di Liz. Lui si chiama Ted e, da quel primo incontro, tra i due sboccia una meravigliosa storia d’amore. Ted sembra l’uomo dei sogni: romantico, bellissimo, premuroso, amorevole. Ma appunto, “sembra”.

Il quadretto della perfetta famigliola comincia a sgretolarsi quando Ted viene accusato dalla polizia di diversi Stati americani, tra cui Washington, Colorado e Utah, di essere coinvolto in svariati casi di omicidio e rapimento. Ted, manipolatore esperto, nega ogni accusa, gridando al complotto. Liz per parte sua, innamorata di quel fidanzato perfetto, inizialmente si schiera dalla parte di Ted. Tuttavia, le cose naufragano definitivamente quando una delle vittime di Ted riesce a scappare dalle sue grinfie e testimonia al suo processo, riconoscendolo come colui che ha tentato di ucciderla. Dunque, chi è Ted Bundy? Liz comincia a dubitare di averlo mai saputo.

Nel frattempo Ted, estremamente scaltro e dotato di grandissimo carisma, riesce a scappare dalle autorità per ben due volte, seminando panico e morte dovunque vada. Lo catturano per l’ultima volta in Florida, dove viene processato per l’omicidio di due ragazze e il tentato omicidio di altre tre. Le ha picchiate, stuprate e seviziate con una crudeltà e un sadismo disumani. Il giudice stesso lo definisce un individuo “estremamente malvagio, di cattiveria e viltà scioccanti”. Eppure Ted non è per niente preoccupato. In quanto ex studente di legge, segue personalmente la sua difesa; e nonostante i risultati vergognosi, la sua arroganza e il suo narcisismo sono tali da fargli credere non solo di essere innocente, ma di aver fatto anche un ottimo lavoro nel dimostrarlo.

Ted verrà condannato alla sedia elettrica per aver commesso almeno una trentina di omicidi e morirà, si dice per mano di un’esecutrice donna, nel 1989, lasciando la povera Liz a dover fare i conti con il trauma di aver vissuto per anni insieme a un killer.

Questa storia, terribilmente raccapricciante, è stata raccontata di recente anche in un documentario in quattro puntate, diretto dallo stesso regista, Joe Berlinger, in onda ora su Netflix, che consiglio caldamente. A differenza del film, che glissa consapevolmente sui dettagli della “seconda vita” di Ted, il documentario mostra equamente entrambi i lati della sua personalità. Il film, troppo edulcorato e noiosamente giudiziario, in fin dei conti mi sembra soltanto un buon palcoscenico per dare a Zac Efron la possibilità di redimersi dal ruolo di belloccio hollywoodiano con un ruolo controverso e drammatico. Per carità, ci riesce alla grande, ma il suo Ted punta molto, forse troppo, sulla bellezza, quando in realtà la vera arma di Ted Bundy stava nella sua personalità, più che nel suo aspetto. Certo, non era un brutto uomo, ma era il suo carisma travolgente a spingere le donne tra le sue braccia, condannandole a una fine atroce.