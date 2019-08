Sportitalia: diretta da Verona per gara 3 Tezenis-Remer

Lega Nazionale Pallacanestro e Sportitalia annunciano l’estensione dell’accordo per mostrare la fase più emozionante della stagione, con le dirette dei playoff del campionato di Serie A2 Old Wild West.

LA PROGRAMMAZIONE – Si parte dallo scenario del Palaverde di Treviso, campo della testa di serie numero 1 del tabellone, la De’ Longhi, che affronta in gara2 la Zeus Energy Group Rieti, tra le squadre rivelazione di questa stagione.

Seguirà gara3 Tezenis Verona-Remer Treviglio, quindi una gara4 e una gara5.

Con la telecronaca di Matteo Gandini ed il bordocampo di Carlo Ferrario. Le gare saranno trasmesse in chiaro sui canali 60 del Digitale Terrestre e 225 della piattaforma satellitare Sky.

Con la reciproca soddisfazione per i buoni risultati raggiunti da una stagione regolare che ha goduto della visibilità da un pacchetto di 34 dirette, facendo seguito alla Finale di Supercoppa e ad una semifinale e finale di Coppa Italia, il nuovo accordo consentirà agli appassionati di seguire anche i Playoff, a partire dal 14 maggio, con le gare dei quarti. Seguiranno semifinali e la serie di Finale. Con copertura integrale di tutte le gare necessarie per assegnare la terza promozione in Serie A, dopo aver già mostrato quelle decisive di Lavoropiù Bologna e Virtus Roma.

LNP: BASCIANO – “Da due stagioni Sportitalia si sta confermando il partner televisivo adatto per le nostre esigenze – sottolinea Pietro Basciano, presidente LNP – Garantendoci attenzione e massima disponibilità, valori fondamentali per noi come per i nostri Club. In un rapporto nel quale LNP offre a Sportitalia ciò che un’emittente televisiva richiede per il confezionamento del prodotto. Tutto questo si è tramutato in una stagione che ha già offerto 34 dirette, contro le 26 di quella passata; l’estensione contrattuale legata ai playoff, con un’offerta anche qui aumentata rispetto allo scorso anno, dai quarti fino alla copertura integrale della Finale per la terza promozione, ne è una naturale conseguenza”.

SPORTITALIA: CRISCITIELLO – “Sportitalia è lieta di poter proseguire il rapporto con la Lega Nazionale Pallacanestro dopo il grande spettacolo della regular season – dichiara Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia – E’ il secondo anno che questa collaborazione regala grandi successi e risultati; con la LNP si lavora molto bene ed anche per questo abbiamo stipulato un accordo valido anche per il prossimo campionato. E’ stata una stagione che ci ha già permesso di raccontare il ritorno nel basket di Serie A di piazze e squadre storiche come Fortitudo Bologna e Virtus Roma. E siamo certi che anche i playoff offriranno spettacolo ed emozioni che non vediamo l’ora di poter portare nelle case degli italiani”.

LNP MAGAZINE – Oltre alle dirette dei playoff, prosegue l’appuntamento settimanale con “LNP Basket Magazine”, 30 minuti di approfondimenti con ospiti, immagini ed interviste sulla fase più esaltante della stagione. Nella puntata di stasera, alle ore 20.00, uno spazio particolare è dedicato alla celebrazione della promozione in Serie A della Fortitudo Bologna.

LA FINALE: LE DATE – Proprio per offrire massima visibilità alla serie decisiva per la promozione, l’accordo con Sportitalia ha definito date ed orari ufficiali della FINALE PLAYOFF, in accordo con il Settore Agonistico FIP.

GARA 1 – Martedì 11 giugno – Ore 21.00

GARA 2 – Giovedì 13 giugno – Ore 20.30

GARA 3 – Lunedì 17 giugno – Ore 20.30

GARA 4 (eventuale) – Mercoledì 19 giugno – Ore 20.30

GARA 5 (eventuale) – Domenica 23 giugno – Ore 18.00