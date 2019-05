Scandella: “Gli eroi? Gli imprenditori che restano in valle con le loro aziende”

Bergamonews ha deciso di far conoscere i candidati sindaco della Bergamasca attraverso il noto Questionario di Proust: una serie di domande, uguali per tutti, che li disegnano sotto il profilo personale più che politico. È il momento di Giulio Scandella, candidato sindaco di Fino del Monte con la lista civica “Progetto per Fino”.

1.Il tratto principale del tuo carattere?

La caparbietà.

2.Qual è la qualità che apprezzi in un uomo?

L’onestà.

3.Qual è la qualità che apprezzi in una donna?

La determinazione.

4.Cosa apprezzi di più dei tuoi amici?

La franchezza.

5.Il tuo peggior difetto?

Poco loquace.

6.Il tuo passatempo preferito?

Montagna con i cani.

7.Cosa sogni per la tua felicità?

La salute per la mia famiglia.

8.Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?

Perdere la stima di chi mi apprezza.

9.Cosa vorresti essere?

Quello che sono.

10.In che paese vorresti vivere?

Italia.

11.Il tuo colore preferito?

Azzurro.

12.Il tuo fiore preferito?

Il fiore dello Zafferano.

13.Il tuo uccello preferito?

Fringuello.

14.I tuoi scrittori preferiti?

Jules Verne.

15.I tuoi poeti preferiti?

Non ho poeti preferiti.

16.Chi sono i tuoi eroi?

Gli uomini che hanno dato la vita per l’Italia.

17.E le tue eroine?

La mia compagna.

18.Il tuo musicista preferito?

De Andre.

19.Il tuo pittore preferito?

Van Gogh.

20.Un eroe nella tua vita reale?

Gli imprenditori che restano nelle nostre valli con le loro aziende.

21.Una tua eroina nella vita reale?

Come sopra.

22.Il tuo nome preferito?

Matteo, mio figlio.

23.Cosa detesti?

Il raffreddore.

24.Un personaggio della storia che odi più di tutti?

Non odio nessuno.

25.L’impresa storica che ammiri di più?

La costruzione delle piramidi.

26.Un dono che vorresti avere?

Il dono dell’ubiquità

27.Come vorresti morire?

Nel sonno.

28.Come ti senti attualmente?

Necessito di ferie, il prima possibile.

29.Di cosa ti senti in colpa?

Per il momento nulla.

30.Lascia scritto il tuo motto della vita

Dür per dürà.