Ore d’ansia a Romano: si cerca Federica, scomparsa da casa

È uscita di casa ieri, venerdì 10 maggio, intorno alle 16. Ma da allora non vi ha fatto più ritorno. Sono ore d’ansia quelle che stanno vivendo a Romano di Lombardia i familiari di Federica Tomasoni, che in queste ore hanno diffuso un appello sui social per aiutarli a ritrovare la giovane.

Federica, 17 anni, è una ragazza alta e dai capelli biondi. Quando si sono perse le sue tracce indossava un paio di leggings neri, un giubbetto rosa antico e uno zaino color marrone/panna. “Condividete il più possibile il post – ha scritto su Facebook la cugina Sara Pievani -. Se avete notizie segnalate alle forze dell’ordine o contattatemi”.