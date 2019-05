Nuvole e temporali; migliora (poco) domenica

Eccolo, il weekend. Sarà adatto a qualche gita o alla sistemazione dei giardini dei bergamaschi? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il transito di una saccatura determinerà nella giornata di sabato un veloce aumento dell’instabilità con rovesci e temporali che potranno interessare l’intera regione. Al suo seguito andrà a formarsi un minimo di pressione che coinvolgerà maggiormente le regioni del centro-sud Italia.

Sabato 11 maggio 2019

Tempo Previsto: su Alpi e Prealpi molte nubi per tutta la giornata con possibilità di rovesci o locali temporali. Su pianure ed Appennino giornata inizialmente con qualche nube, a tratti anche compatte, alternate ad aperture anche ampie ma solo temporanee. Nel pomeriggio sera avremo un veloce aumento dell’instabilità su tutta la regione con rovesci e temporali in estensione dall’ovest all’est e che localmente potrebbero risultare di una certa consistenza.

Temperature: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 18 e 22°C. Minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 10 e 15°C.

Domenica 12 maggio 2019

Tempo Previsto: al mattino aperture con cielo poco nuvoloso su ovest regione mentre su centro-est avremo ancora nubi. Sull’area orientale potranno esserci ancora delle piogge in questa fase. Addensamenti sulle Alpi più settentrionali con occasionali precipitazioni. Nel corso della giornata tra il poco nuvoloso ed il nuvoloso su centro-ovest regione mentre su est regione, soprattutto sud-est, permarranno nubi con rischio di ancora qualche residua pioggia. Ancora addensamenti su Alpi più settentrionali.

Temperature: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 18 e 21°C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 10 e 14°C.

Lunedì 13 maggio 2019

Tempo Previsto: rimane ancora incertezza dettata dalla stazionarietà del minimo di pressione sul centro Italia. Uno spostamento anche minimo determina variazioni previsionali importanti. Come tendenza avremo ancora nubi alternate a qualche apertura. Rimane anche la possibilità di qualche pioggia, più probabile nelle aree più vicine al minimo di pressione (sud-est della regione). Addensamenti sulle Alpi più settentrionali con occasionali fenomeni.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 18 e 21°C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 10 e 15°C.