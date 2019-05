Non solo ingenti danni, l’improvvisa ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Bassa Bergamasca e nel vicino territorio bresciano ha provocato anche due vittime. Si tratta di due fratelli di origine rumena, 41 e 48 anni, residenti in provincia di Brescia, che hanno perso la vita a Urago d’Oglio (Bs) a causa di un grosso albero li ha travolti mentre stavano pescando. Salvo un terzo uomo, un loro cugino.

La tragedia si è consumata intorno alle 18 in via Brede, in una località isolata del paese dove i tre avevano deciso di trascorrere un sabato pomeriggio all’insegna della loro grande passione, la pesca.

di 20 Galleria fotografica Maltempo, due fratelli morti a Urago d'Oglio









Intorno alle 17.30, però, un violento temporale li ha sorpresi e il gruppo ha cercato riparo sotto alcune piante in riva al fiume. All’improvviso, a causa del forte vento e della pioggia, un albero è caduto e ha travolto due di loro, proprio i due fratelli. Uno è stato colpito alla testa con violenza, l’altro sul torace ed è finito in acqua.

Inutile l’intervento dell’elisoccorso, allertato dal cugino che disperato ha assistito alla scena senza poter fare nulla. Entrambi sono morti in pochi minuti.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Chiari e la polizia locale, oltre ai vigli del fuoco per il recupero delle vittime e alla protezione civile.