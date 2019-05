L’Associazione Nazionale Alpini compie cento anni e una fiumana di penne nere ha invaso pacificamente Milano, per celebrare questo compleanno con l’adunata nazionale. Bergamo è una delle città più legate agli alpini: ha dato il nome ad un leggendario gruppo di artiglieria da montagna, quello del “Berghem de Sass”, e decine di migliaia di soldati alle Fiamme Verdi, nei quasi centocinquant’anni di storia del Corpo. Mi pareva giusto, perciò, andare a cercare nell’odonomastica cittadina le strade che, direttamente o indirettamente, ricordino questo legame straordinario e, così, eccovi un succinto florilegio delle vie alpinesche bergamasche.

Cominciamo, inevitabilmente, dal piazzale degli alpini, con quel suo monumento un po’ inquietante, che raffigura un alpino che arrampica, ma che sembra più un grosso insetto metallico: l’intitolazione e la fontana monumentale risalgono alla 35ma adunata, che si tenne a Bergamo nel 1962, quando il sindaco e buona parte del Consiglio Comunale erano alpini. Sulle tradizioni alpine dell’attuale Consiglio, glisso pietosamente: su cosa sia diventato quel luogo caro agli alpini bergamaschi, più che da glissare, ci sarebbe da piangere. Così va il mondo.

C’è, poi, la modestissima via Quinto Alpini, parallela fantasma della circonvallazione, tra via Corridoni e il rondò delle valli: una strada che nessuno mai si sognerebbe di collegare ad un nome purchessia, dato che è una specie di bretella, tra una concessionaria e un distributore di benzina. Per la cronaca, il Quinto è stato il reggimento dei Bergamaschi: Edolo, Morbegno, Tirano e Vestone i suoi battaglioni.

Il Quinto faceva parte della Brigata Alpina Orobica, cui è, invece, dedicata una centralissima via, che divide la Banca d’Italia dal Tribunale. La Brigata, purtroppo, è stata sciolta nel 1991, per la ristrutturazione delle forze armate, dopo la caduta del Muro: cenere alla cenere, polvere alla polvere.

Ci sono, inoltre, strade legate ai luoghi in cui gli alpini hanno combattuto, come via Monte Ortigara, nella distintissima zona tra viale Vittorio Emanuele e via Pignolo o come via Adamello, che, partendo da viale Roma, costeggia la Banca d’Italia, in direzione piazza Dante: sono strade di una certa dignità, ma scommetto che, anche in questo caso, in pochi le riconducono alla nostra tradizione alpina.

Rimangono le vie e le piazze intitolate a celebri alpini, bergamaschi e non: via Fratelli Calvi, tra via Palazzolo e via Paleocapa; via Paglia; via Battisti, che costeggia il parco Suardi; via Damiano Chiesa, dietro le piscine Italcementi; via Fabio Filzi al Tempio Votivo e così via. Insomma, le strade dedicate agli alpini, a Bergamo, non mancano di certo: strade e piazze piccole e grandi, centrali o periferiche, a testimonianza di un fortissimo legame tra la nostra gente e le penne nere.

Di alpini bergamaschi degni di figurare nell’odonomastica locale, poi, ne vedrei ancora molti: da Ubaldo Riva, il vecio can degli alpini, eroe della Grande Guerra e facondo primo presidente dell’Ana orobica, a Nardo Caprioli, reduce di Russia e presidente nazionale Ana, che diede agli alpini il loro nuovo motto: onorare i morti aiutando i vivi, dagli alpini caduti nelle missioni di pace a quelli che illustrarono Bergamo nelle arti e nelle lettere. Ma, in fondo, va bene anche così: le strade cambiano intitolazione, a seconda dei tempi; encomi e medaglie vanno e vengono. Noi alpini continueremo, comunque, a fare il nostro dovere, senza bisogno dell’odonomastica: ci basta l’affetto della nostra gente. Alla prossima.