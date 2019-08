Dopo sindaci di prestigio, il segretario nazionale del Pd e candidati alle Europee, mancava solo l’ex presidente del Consiglio dei Ministri alla lista dei nomi a sostegno della candidatura del sindaco uscente Giorgio Gori per le imminenti elezioni comunali.

Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio dei Ministri e oggi Presidente del Partito Democratico, è stato l’ospite d’onore dell’incontro tenuto a Bergamo nella serata di venerdì 10 maggio con il calore di più di 300 persone accorse all’auditorium della Casa del Giovane.

Un incontro stimolante e pieno di spunti, iniziato con le riflessioni del mondo dell’industria rappresentato da Paolo Agnelli, Presidente Nazionale Confimi Industria e Olivo Foglieni, Vice Presidente Confindustria Bergamo. E degli studenti, con le voci di Patrizia Negruser, Consulta degli Studenti e di Michela Agliati, Senato Accademico UniBg, che hanno mostrato il pensiero oscillante nei confronti dell’Europa da parte dei giovani: da un lato riconoscenza per quello che offre (primo fra tutti l’Eramus e la possibilità di vivere il mondo senza confini) e, d’altro canto, una domanda legittima, “cosa porta, a noi ragazzi nati nel 2000, l’Europa?”.

È stata questa la prima domanda a cui Gentiloni ha voluto rispondere, seguendo il tema dell’incontro, “Europa: è il nostro futuro?”: “Cosa potete avere voi dall’Europa? Pace, lotta al cambiamento climatico, Welfare state, cultura, libertà e competitività economica. È forse poco? Noi abbiamo avuto molto dall’Europa, ma le nuove generazioni posso avere di più”.

Il 26 maggio sarà una partita importante per mostrare quanto davvero (come chiesto da Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, nel tavolo degli interventi) l’Europa sia impopolare tra i cittadini e per far capire quanto sia fondamentale e imprescindibile per il futuro di tutti noi (promessa di Davide Casati, segretario provinciale del PD). E tutto questo, come affermato, si dimostra partendo dalle realtà cittadini e dai loro sindaci che non smettono di tenere alti i valori europei.

“Grazie a Gori per combattere in questa lotta che segna un discrimene tra i nazionalismi e coloro che vogliono mettere al centro i cittadini. Vorrei dire ai bergamaschi che sono stati fortunati perché hanno potuto avere esperienza dell’eccezionalità di Gori, che riesce ad essere un mix incredibile di competenza e amore per la propria città. E sono certo che verrà premiato se ci daremo da fare con grande entusiasmo. Quelle delle comunali bergamasche è una partita aperta: non si può chiudere gli occhi di fronte al consenso nazionale della Lega, ma Gori ha tutte le possibilità per vincere nuovamente grazie alle sue capacità che è riuscito a dimostrare ai cittadini”, ha concluso Gentiloni.