Del Piero a Ballando, Mara Venier, Gerry Scotti ed Emma ad Amici: la tv dell’11 maggio

Per la prima serata in tv, sabato 11 maggio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda la settima delle dieci puntate di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli.

Sulle coppie in gara si accendono ancora i riflettori: infatti, si cimenteranno in nuove coreografie, per dimostrare tutti i loro progressi sulla pista da ballo. La gara si aprirà con il risultato del ballottaggio tra le coppie composte da Dani Osvaldo – Veera Kinnunen e Marzia Roncacci – Samuel Peron.

Il “ballerino per una notte” sarà l’ex calciatore Alessandro Del Piero. Il suo stile di gioco e la sua personalità carismatica lo hanno reso uno dei numeri 10 simbolo del calcio italiano. Questa sera il pubblico di Rai1 lo vedrà cimentarsi in un’altra avventura: mostrerà il proprio talento in uno scatenato quick step, insieme a Maria Ermachkova. L’esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio. Il punteggio così ottenuto, assegnato dal nostro “custode del tesoretto”, sarà molto utile a una delle coppie in gara, aiutandola a migliorare nella classifica finale.

Proseguirà, poi, la sfida a passo di danza tra i concorrenti: Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen; Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi. Le coppie composte da Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando, Marco Leonardi – Mia Gabusi; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi e Marzia Roncacci – Samuel Peron sono state eliminate dalla gara nelle puntate precedenti. Le loro esibizioni saranno sottoposte alla valutazione della giuria in studio composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. I Vip in gara nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band, guidata da Paolo Belli.

Torna anche questa settimana il torneo “Ballando con te”, dedicato alla gente comune. Ci sarà spazio per stili e balli diversi, dove protagonista diventa la grande passione dei “giovani” di tutte le età. A stabilire chi proseguirà verso la finale del torneo “Ballando con te” saranno: il pubblico da casa, che potrà votare il concorrente preferito attraverso i social (Instagram, Facebook e Twitter), e la giuria in studio. A esibirsi in questo terzo appuntamento, due giovanissimi talenti: un gruppo, i Flash Kidz, da Arezzo in Toscana e Lorenzo Capecci da Ascoli Piceno nelle Marche.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del serale di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Da stasera non saranno più presenti in studio Ricky Martin e Vittorio Grigolo, che hanno portato a termine il loro compito di direttori artistici della squadra bianca e blu. Con la loro dipartita cessano di esistere anche le due compagini: i ragazzi rimasti in gara competeranno uno contro l’altro e per assicurarsi un posto in semifinale. I cantanti in gioco sono Giordana, Mameli, Alberto e Tish, mentre i ballerini sono Rafael, Umberto e Vincenzo.

Stasera sarà assente la giudice Loredana Berté, impegnata per il suo tour: per sostituirla ci sarà una giuria speciale formata da: Mara Venier, Gerry Scotti ed Emma. Ospite d’eccezione, inoltre, sarà Raffaella Carrà.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”, con Nathan Fillion. Andranno in onda due episodi intitolati “Lo spirito della legge” e “Giornata in borghese”. Nel primo, Lucy, che è a corto di soli, deve resistere alle tentazioni quando si trova a dover sorvegliare una borsa contenente un milione di dollari. Nel secondo, Nolan e compagni devono affrontare una difficile prova.

RaiTre alle 20.15 proporrà “Le parole della settimana”, con Massimo Gramellini. La prima parte del programma vede ospiti personaggi spicco della politica, della società, dell’imprenditoria e dell’attualità. Ogni puntata si aprirà con un’intervista faccia a faccia nella quale Massimo Gramellini andrà alla scoperta della persona per arrivare all’essenza del personaggio: un racconto intimo e inedito dei protagonisti del nostro tempo. Nella seconda parte, una firma di primo piano del giornalismo, una star dello spettacolo, del cinema o della musica e uno scrittore doneranno il loro personale racconto della parola della settimana.

Al termine, alle 22.35, verrà proposta la visione del documentario “Mussolini, il figlio del secolo”, con Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea e Marco D’Amore. La potenza narrativa di uno dei casi letterari dell’anno, il libro di Antonio Scurati finalista al premio Strega. L’affascinante cornice del teatro terrazza del Palazzo dei Congressi di Roma, capolavoro razionalista dell’architetto Adalberto Libera. Sono questi gli ingredienti di “Mussolini – il figlio del secolo”, una serata evento in onda stasera. Una proposta di reading letterario in linea con la tradizione di teatro civile cara allo spirito di servizio pubblico di Rai3.

Il racconto attraversa la parabola drammatica di un tragico protagonista del Novecento italiano: Benito Mussolini. Un viaggio dalle radici del fascismo, la nascita dei Fasci di Combattimento, nel 1919, fino al delitto Matteotti, nel 1924, e all’esordio del vero e proprio regime fascista, nel 1925.

Le parole vigorose e fluide delle pagine del libro sono accompagnate dalle fotografie d’epoca proiettate sulle pareti del teatro, avvolgendo la figura solitaria degli artisti, attorno ai quali le luci ogni volta di un colore diverso scaldano gli scranni di marmo della terrazza completamente deserta.

Tra una lettura e l’altra, interviene l’autore Antonio Scurati, in studio su sfondo nero con taglio di luce, per offrire al telespettatore dei raccordi che aiutino a seguire la progressione degli eventi e a comprenderne gli elementi di contesto.

I tre attori danno voce a Mussolini negli esordi impantanati delle prime rivendicazioni fasciste, nella cronaca puntuale della marcia su Roma e nell’ora tragica della sua consacrazione politica. Unica voce drammatica a ergersi a difesa della democrazia è la testimonianza civile e appassionata di Giacomo Matteotti nel suo ultimo discorso parlamentare. Il deputato socialista pagherà con la vita la sua inflessibile opposizione al regime.

La7 alle 21.15 trasmetterà una puntata speciale di “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”. Andrà in onda la puntata intitolati “Salviamo il pianeta”. Andrea Purgatori parla delle grandi manifestazioni che si stanno tenendo in tutto il mondo, da Washington a Mosca, da Beirut a Gerusalemme, da Shanghai a Mumbai, per salvare il pianeta Terra dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici. Il simbolo di questa mobilitazione globale è una giovane attivista svedese Greta Thunberg che di recente è stata anche in Italia.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Hocus molto pocus”, con Raul Cremona. Magia, prestigiazione, gag, musica, macchiette, sono le dominanti di questo lavoro che vede accanto a Raul Cremona il pianista Lele Micò e l’attore comico Felipe. Protagonisti sulla scena sono i personaggi che ritornano dai ricordi di un’infanzia spesa fra una partita di calcio e una serata al cinema dell’oratorio, dove venivano proiettati quei film che hanno influenzato fortemente Raul Cremona. Da queste passioni infantili nascono Jacopo Ortis, l’attore di gassmaniana memoria, ma anche Silvano il Mago di Milano, immagine distorta di quella figura di illusionista tanto amato, specchio della prima vera passione adolescenziale, fino alle recenti caricature estreme e divertenti che hanno caratterizzato le ultime più importanti stagioni televisive.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Lui è peggio di me”, con Adriano Celentano e Renato Pozzetto; su Italia1 alle 21.20 “L’era glaciale – In rotta di collisione”; su Tv8 alle 21.30 “Con tutto il mio cuore”, con Lacey Chabert; e su Canale Nove alle 21.25 “World War Z”

Ancora, su Rai4 alle 21.10 “The Outsider”, con Shannon Elizabeth; su La7D alle 21.30 “Un amore speciale”, con Juliette Lewis; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Miranda”, con Serena Grandi e Andrea Occhipinti; su La5 alle 21.10 “Rosa la Wedding Planner – Cercasi casa disperatamente”; e su Iris alle 21 “Pallottole cinesi”, con Jackie Chan.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 8.35 la diretta dalla casa del “Grande fratello”; su Real Time alle 21.35 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.15 il cartoon “Tutti all’arrembaggio!” One piece” seguito alle 21.45 dal telefilm “Friends”.