Conosciamo i candidati: Carlo Marcelli e il Questionario di Proust

Bergamonews ha deciso di far conoscere i candidati sindaco di alcuni Comuni orobici anche attraverso il noto Questionario di Proust: una serie di domande, uguali per tutti, che li disegnano sotto il profilo personale più che politico. Ecco le risposte di Carlo Marcelli, candidato sindaco a Torre Boldone con la lista civica “Abitare”.

Ecco le 30 domande del questionario di Proust

Ecco le 30 domande del questionario di Proust

1. Il tratto principale del tuo carattere?

Generosità

2. Qual è la qualità che apprezzi in un uomo?

Onesta intellettuale

3. Qual è la qualità che apprezzi in una donna?

Tenerezza

4. Cosa apprezzi di più dei tuoi amici?

Simpatia

5. Il tuo peggior difetto?

Fretta

6. Il tuo passatempo preferito?

Camminare

7. Cosa sogni per la tua felicità?

Serenità

8. Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?

La demenza

9. Cosa vorresti essere?

Quello che sono

10. In che paese vorresti vivere?

Brasile

11. Il tuo colore preferito?

Verde

12. Il tuo fiore preferito?

Primula

13. Il tuo uccello preferito?

Civetta

14. I tuoi scrittori preferiti?

Erri de Luca-Thich Nhhat Hanh

15. I tuoi poeti preferiti?

Neruda. Trilussa

16. Chi sono i tuoi eroi?

Mandela-Lula-Mujica

17. E le tue eroine?

Madre Teresa

18. Il tuo musicista preferito?

Mozart

19. Il tuo pittore preferito?

Monet

20. Un eroe nella tua vita reale?

Don Ciotti

21. Una tua eroina nella vita reale?

Suor Daniela del Mantello

22. Il tuo nome preferito?

Francesco

23. Cosa detesti?

I presuntuosi

24. Un personaggio della storia che odi più di tutti?

L’uomo che per primo decise di fermarsi, fare proprio un pezzo di terra per viverci lavorando.

25. L’impresa storica che ammiri di più?

Quella che stiamo vivendo: la nascita di una nuova civiltà

26. Un dono che vorresti avere?

Saggezza

27. Come vorresti morire?

In pace con me stesso

28. Come ti senti attualmente?

Maturo al punto giusto per cominciare a maturare

29. Di cosa ti senti in colpa?

Della consapevolezza di vivere troppo tra passato e futuro trascurando spesso il momento presente.

30. Lascia scritto il tuo motto della vita

Camminando si apre il cammino