Caso piscine di Dalmine, primo round al Comune: non deve rimborsare i gestori

Il Comune di Dalmine non deve rimborsare la Cooperativa Onda Blu per i lavori svolti dalla stessa alla piscina di viale Locatelli: è quanto sentenziato in primo grado dal Tribunale di Bergamo nella giornata di mercoledì 8 maggio.

Un caso che si trascina ormai da 10 anni, da quando la società, che gestisce la struttura dal 2002, ha chiesto al Comune una prima revisione del canone che, in fase di assegnazione, era stato fissato a circa 45mila euro all’anno per 20 anni: costo che nel 2009, a causa di difficoltà finanziarie, per Onda Blu era diventato insostenibile.

I colloqui avevano portato, nel 2012, a una nuova intesa sulla base di una rateizzazione di un debito di circa 160mila euro che nel frattempo si era creato: piano di rientro rispettato fino al 2014.

Il tira e molla tra le parti aveva portato a un’ultima proposta: la società avrebbe dovuto svolgere una serie di attività manutentive a fronte di parte del dovuto e di una proroga di 10 anni della convenzione fino al 2032, offerta poi caduta nel vuoto a causa della mancata concessione delle necessarie fideiussioni bancarie.

“La Coop che gestisce le piscine non paga il canone da anni – spiega il sindaco di Dalmine Lorella Alessio – Ci siamo detti disponibili a prolungare il contratto a fronte di un rientro dagli arretrati e di un ammodernamento degli spogliatoi. Volevamo però delle garanzie che non sono arrivate e la proposta è decaduta. Di conseguenza abbiamo chiesto nuovamente il pagamento dei canoni dovuti, che oggi ammontano a circa 650mila euro. La risposta è stata una causa con la quale la società ci chiedeva prima di saldare un presunto debito derivante dai lavori di ampliamento”.

La Cooperativa Onda Blu aveva infatti lamentato che i costi di ampliamento nel 2002 avevano richiesto l’esborso di due milioni in più rispetto alle previsioni ma il legale del Comune non era riuscito ad accertare quell’affermazione basandosi sui documenti forniti.

Così il caso è arrivato in Tribunale e mercoledì il giudice ha dato ragione al Comune di Dalmine: “E se tanto mi dà tanto – continua il sindaco – ora la società dovrà versarci gli arretrati. Fino ad ora sono stata rispettosa e ho atteso gli organi giudiziari, con il nostro avvocato difensore (Yvonne Messi ndr) valuteremo le prossime azioni”.

Nel frattempo con due decreti ingiuntivi il Comune è riuscito a recuperare 45mila euro a gennaio dello scorso anno, mentre Onda Blu ha versato spontaneamente il canone 2018.

“Manca però quello del 2019 – conclude Alessio – Negli anni non abbiamo mai voluto forzare la mano per non rischiare da un giorno all’altro di dover rinunciare al servizio delle piscine che, pur non rientrando tra quelli essenziali, è molto apprezzato e fondamentale per la nostra comunità. Abbiamo sempre cercato soluzioni transitorie e di compromesso, poi siamo stati costretti ad affidarci alle vie legali”.