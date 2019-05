“Bergamo sempre più sportiva” è uno dei punti del programma elettorale del sindaco uscente Giorgio Gori per il prossimo mandato. Alcuni, però, non la pensano così.

A lanciare un’aspra critica contro il candidato è la Polisportiva Bergamo Alta (PBA), realtà sportiva di Città Alta da più di 60 anni, che da vent’anni ha trovato la propria casa al “Campo Utili” e che ora sembra verrà data in uso al Rugby Bergamo, con la preoccupazione da parte del PBA di “rimanere senza spazi o con spazi ridotti”.

“Siamo passati dalla dichiarazione di 5 anni fa :“Daremo impianti sportivi al quartiere” a quella programmatica attuale, dello stesso sindaco: “Sistemazione del campo utili, con la creazione di un polo sportivo del rugby” – scrive la PBA sulla propria pagina Facebook – Nulla contro Bergamo Rugby che a sua volta sta cercando una casa per poter far crescere e sviluppare al meglio la sua attività, ma il rischio reale, nonostante le rassicurazioni di facciata, è quello di rimanere senza spazi o con spazi ridotti. In questi anni abbiamo incontrato spesso, sempre su nostra richiesta, l’assessore di riferimento per richiedere aggiornamenti ma la risposta è sempre stata “non è possibile fare nulla fino al 2022 in quanto il rifacimento è legato ad un onere urbanistico”. Qualche mese fa siamo venuti a sapere, in modo non ufficiale, che invece un progetto era in corso. Durante l’ultimo di questi incontri, avvenuto ad inizio aprile, l’assessore aveva confermato il coinvolgimento di Bergamo Rugby ma ci aveva anche rassicurato che il progetto era ancora da rivedere e che comunque sarebbe stata confermata la nostra presenza. A cosa dobbiamo credere? Il Sindaco, qualche giorno dopo, in un incontro elettorale confermava l’intervento ed il volantino distribuito in Conca Fiorita rendeva ancora più ufficiale la nostra esclusione!! “Polo sportivo del rugby”. Solo il referente di Città Alta in un incontro con gli abitanti del quartiere ha spiegato che si pensa si ad un polo del rugby, ma anche con spazi per il calcio e la boxe”.

Alla preoccupazione della Polisportiva si unisce anche Angelo Galbiati, candidato con Forza Italia a sostegno di Giacomo Stucchi per le elezioni comunali bergamasche: “Da qualche giorno qui in città alta circolava una notizia che destava preoccupazione nell’ambiente della Polisportiva Bergamo Alta e di tutti noi amici ed ex giocatori della PBA e cioè che il Campo Utili verrà dato in uso al Rugby Bergamo. Io personalmente non ho nulla contro i suddetti, ma essendo in politica e avendo come unico scopo la tutela della mia gente, essendo cittadino doc, sono preoccupato. Domani (11 maggio) sarò all’Utili per ribadire la mia vicinanza ai ragazzi di Bergamo alta impegnati tra l’altro in semifinale provinciale”.

“Ci piacerebbe avere delle rassicurazioni importanti a riguardo ma soprattutto ci piacerebbe essere coinvolti in determinate scelte che riguardano uno spazio che da tempo gestiamo (non a costo zero) e che sentiamo come la nostra casa. Vorremmo essere sicuri di arrivare a festeggiare il nostro 40esimo anno di attività finalmente nella nostra casa, magari più bella ed accogliente, e non ancora in un luogo dove ci sentiamo ospiti. Vorremmo avere delle risposte piene di speranza e non di incertezza da rigirare ai genitori dei nostri iscritti, vorremmo un futuro di certezze“, termina il post della Polisportiva Bergamo Alta.