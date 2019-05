“Bergamo sempre più sportiva” è uno dei punti del programma elettorale del sindaco uscente Giorgio Gori per il prossimo mandato. Alcuni, però, non la pensano così. È botta e risposta tra la Polisportiva di Città Alta e l’assessore Loredana Poli.

A lanciare un’aspra critica contro il candidato è la Polisportiva Bergamo Alta (PBA), realtà sportiva di Città Alta da più di 60 anni, che da vent’anni ha trovato la propria casa al “Campo Utili” e che ora sembra verrà data in uso al Rugby Bergamo, con la preoccupazione da parte del PBA di “rimanere senza spazi o con spazi ridotti”.

“Siamo passati dalla dichiarazione di 5 anni fa :“Daremo impianti sportivi al quartiere” a quella programmatica attuale, dello stesso sindaco: “Sistemazione del campo utili, con la creazione di un polo sportivo del rugby” – scrive la PBA sulla propria pagina Facebook – Nulla contro Bergamo Rugby che a sua volta sta cercando una casa per poter far crescere e sviluppare al meglio la sua attività, ma il rischio reale, nonostante le rassicurazioni di facciata, è quello di rimanere senza spazi o con spazi ridotti. In questi anni abbiamo incontrato spesso, sempre su nostra richiesta, l’assessore di riferimento per richiedere aggiornamenti ma la risposta è sempre stata ‘non è possibile fare nulla fino al 2022 in quanto il rifacimento è legato ad un onere urbanistico’. Qualche mese fa siamo venuti a sapere, in modo non ufficiale, che invece un progetto era in corso. Durante l’ultimo di questi incontri, avvenuto ad inizio aprile, l’assessore aveva confermato il coinvolgimento di Bergamo Rugby ma ci aveva anche rassicurato che il progetto era ancora da rivedere e che comunque sarebbe stata confermata la nostra presenza. A cosa dobbiamo credere? Il Sindaco, qualche giorno dopo, in un incontro elettorale confermava l’intervento ed il volantino distribuito in Conca Fiorita rendeva ancora più ufficiale la nostra esclusione!! ‘Polo sportivo del rugby’. Solo il referente di Città Alta in un incontro con gli abitanti del quartiere ha spiegato che si pensa si ad un polo del rugby, ma anche con spazi per il calcio e la boxe”.

Alla preoccupazione della Polisportiva si unisce anche Angelo Galbiati, candidato con Forza Italia a sostegno di Giacomo Stucchi per le elezioni comunali bergamasche: “Da qualche giorno qui in città alta circolava una notizia che destava preoccupazione nell’ambiente della Polisportiva Bergamo Alta e di tutti noi amici ed ex giocatori della PBA e cioè che il Campo Utili verrà dato in uso al Rugby Bergamo. Io personalmente non ho nulla contro i suddetti, ma essendo in politica e avendo come unico scopo la tutela della mia gente, essendo cittadino doc, sono preoccupato. Sabato 11 maggio sarò all’Utili per ribadire la mia vicinanza ai ragazzi di Bergamo alta impegnati tra l’altro in semifinale provinciale”.

“Ci piacerebbe avere delle rassicurazioni importanti a riguardo ma soprattutto ci piacerebbe essere coinvolti in determinate scelte che riguardano uno spazio che da tempo gestiamo (non a costo zero) e che sentiamo come la nostra casa. Vorremmo essere sicuri di arrivare a festeggiare il nostro 40esimo anno di attività finalmente nella nostra casa, magari più bella ed accogliente, e non ancora in un luogo dove ci sentiamo ospiti. Vorremmo avere delle risposte piene di speranza e non di incertezza da rigirare ai genitori dei nostri iscritti, vorremmo un futuro di certezze“, termina il post della Polisportiva Bergamo Alta.

E la risposta arriva a stretto giro di posta dall’assessore Loredana Poli.

L’area del Campo Utili è una delle aree sportive più complesse della città: di proprietà comunale, in gestione a Bergamo Infrastrutture, vincolato da una convenzione che scadrà nel 2022, tale per cui il Comune, pur essendo proprietario, può agire in modo limitato e temporaneo.

Per l’Amministrazione comunale, le associazioni sportive di calcio e boxe da alcuni anni presenti al Campo Utili sono due riferimenti imprescindibili e sono associazioni che hanno spesso manifestato difficoltà economiche e gestionali, sempre seguite con attenzione tramite la gestione di Bergamo Infrastrutture, che nel frattempo è diventata società partecipata al 100% dal Comune di Bergamo.

Per questo motivo, il punto del programma di un eventuale prossimo mandato tiene insieme la presenza di calcio e boxe con la necessità e opportunità di trovare una casa per il rugby, sport in grande espansione in città e realtà attenta a progetti anche molto impegnativi con i servizi sociali del Comune e con la Neuropsichiatria infantile dell’ospedale HPG XXIII. La Polisportiva rimane quindi al campo Utili.

A fronte di questa situazione, nel programma di coalizione del Sindaco Gori il punto su questo tema è definito così: “Riqualificazione del Campo Utili con la creazione di un polo del rugby, spazi per il calcio e per la boxe; ( https://www.giorgiogori.it/programma/5-sempre-piu-sportiva )

Tutto ciò, tenendo conto della convenzione vigente che avrà scadenza nel 2022: la configurazione definitiva di qualsiasi progetto punta quindi a quella data che, essendo nell’orizzonte dei prossimi cinque anni, va messa nel programma di mandato, ma consente anche tutti i necessari approfondimenti che, non a caso, sono stati anticipati alla PBA dall’assessore allo sport.

Con l’avvio del futuro progetto di riqualificazione del Campo Utili, sarà certamente un percorso di confronto con le Associazioni sportive che usufruiscono e usufruiranno del centro sportivo. Rinnovo ancora una volta la disponibilità dell’assessorato a un incontro, per rassicurare – ancora una volta, visto che dichiarazioni in questo senso sono già venute da parte mia e del Consigliere delegato Robi Amaddeo – Polisportiva Bergamo Alta circa la futura fruizione del campo Utili.

Quanto agli spazi sportivi nel quartiere, (programma: Con convinzione intendiamo proseguire il lavoro di rinnovamento della dotazione di impianti sportivi della città, sia di quelli di rilevanza cittadina o addirittura sovracomunale, sia di quelli più rilevanti per le comunità di quartiere) tengo a sottolineare le mie azioni come assessore allo sport:

1. aumento delle ore a disposizione della PBA presso la palestra della scuola Ghisleni, grazie ad una azione di interlocuzione e mediazione dell’Assessore con altre associazioni sportive della città, comunque di matrice parrocchiale e dilettantistica;

2. Grazie alla interlocuzione tra Amministrazione comunale e Seminario, si è sancita la massima disponibilità della palestra del Seminario per ospitare attività della PBA e per rendere così quello spazio sportivo, uno dei pochi esistenti in quartiere e sottoutilizzato, più vivibile soprattutto in riferimento alla sportiva dell’Oratorio come auspicato dalla gestione del Seminario. Questa possibilità non è stata purtroppo colta dalla PBA se non in misura minima e saltuaria.

3. Impegno della Amministrazione comunale, nel rispetto dei reciproci ruoli, con il Seminario per la riapertura della piscina, altro spazio sportivo tradizionale nel quartiere che rischiava di sparire definitivamente.

Loredana Poli