Bergamo per la pace con 16 mila giovani in piazza: le strade chiuse al traffico

Sabato 11 maggio si svolge a Bergamo la sesta Giornata mondiale dei Giovani per la pace. È prevista l’affluenza di circa 16.000 ragazzi che si raduneranno in Piazza Matteotti e piazza Vittorio Veneto a partire dalla mattina e sino alle ore 19.30 circa.

Il sesto appuntamento internazionale dei Giovani della Pace è arrivato: organizzato dal Sermig – Arsenale della Pace di Torino, realtà di solidarietà fondata da Ernesto Olivero, su proposta di un gruppo di giovani di Bergamo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Comune, Provincia, e Diocesi di Bergamo.

Una giornata che ruoterà intorno a uno slogan semplice e impegnativo insieme: “Basta guerre Facciamo la Pace”. Testimonianze, musica, parole, incontri faccia a faccia tra giovani e adulti nel segno di un patto tra le generazioni per fare della Pace un impegno concreto.

La giornata si aprirà alle 10.30 con l’iniziativa “Dialoghi in città”: confronti tra giovani di tutta Italia edesponenti del mondo degli adulti in diversi campi, dall’economia alla cultura, dalla spiritualità alla tematica ambientale, dalla scienza all’educazione. Condivisione di esperienze e di idee con un format essenziale: l’ospite al centro intervistato da gruppi di giovani.

Nel pomeriggio, i giovani si sposteranno in piazza Vittorio Veneto per il 6° Appuntamento dei Giovani della Pace. A partire dalle ore 15 fino alle 19, la piazza accoglierà decine di migliaia di persone da tutta Italia con delegazioni di altri Paesi nel mondo.

Sul palco si alterneranno le storie di persone che hanno vissuto l’esperienza della guerra, tra cui padre Ibrahim Alsabagh testimone diretto dell’assedio di Aleppo, in Siria. Con lui altre voci dall’Africa, dall’Asia, ma anche dall’Italia. Le testimonianze saranno il punto di partenza per una riflessione sul mondo di oggi, con una simulazione in piazza degli equilibri e squilibri internazionali e la musica del Laboratorio del Suono, per poi dare spazio alle tante esperienze di pace promosse dai giovani, i “Punti di Pace”. In piazza molte Autorità e rappresentanti del mondo degli adulti, invitati ad ascoltare i giovani e il loro impegno per il miglioramento della realtà.

In piazza verranno sostenuti concretamente, tramite materiali e donazioni, tre progetti: uno di aiuto alle persone in difficoltà della città di Bergamo, un progetto per la costruzione di pozzi in Etiopia ed Eritrea e un progetto di ricostruzione in Siria.

“Vogliamo mostrare il bene che esiste e non fa rumore – spiega Ernesto Olivero, fondatore del Sermig – viviamo in un tempo difficilissimo, il male che ci circonda uccide e fa paura, ma questo è il nostro tempo e potrà cambiare solo con giovani coraggiosi capaci di credere in grandi ideali e realizzarli con la vita”.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

La manifestazione comporta l’adozione di provvedimenti per garantire la sicurezza, in tutti i sensi, dei partecipanti, con disposizioni a cui non sarà possibile derogare.

– Il centro città sarà quindi pedonale nel tratto di Viale Roma, compreso tra porta Nuova e Viale Vittorio Emanuele: non sarà percorribile dai veicoli già dalla ore 20.00 circa di venerdì sera, per consentire la costruzione di un palco in mezzo al Viale Roma appunto, e rimarrà chiuso sino a domenica mattina intorno alle ore 9.

– Divieto di sosta in Piazza Matteotti compreso lo spazio davanti agli Uffici Comunali a partire dalle ore 10.00 e sino alle ore 20.00 di sabato 11 maggio. Saranno posizionati i plinti in cemento, quindi eventuali veicoli all’ interno dell’area rimarranno bloccati sino alla loro rimozione dei plinti, oltre che sanzionati.

– Via XX Settembre sarà percorribile nei due sensi di marcia per accedere anche a via S.Orsola.

– Via Borfuro sarà percorribile nei due sensi di marcia, ma solo per gli autorizzati e aventi titolo ad arrivare in Piazza Matteotti (nell’area prima dei plinti di cemento).

– Dalle 14.30 di sabato 11 Viale Papa Giovanni rimarrà bloccato per pochi minuti, per consentire una sfilata di bambini, che dalla stazione raggiungerà Piazza Matteotti.

QUI L’ORDINANZA