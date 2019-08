All’interno dell’Accademia Carrara, la pinacoteca di Bergamo, fulcro dell’operazione che ha portato all’incredibile riscoperta del quadro, è stato presentato RE·MANTEGNA, un documentario d’arte realizzato da NT Next-Evolving Communication.

Le parole di Antonio Di Marco, co-founder dell’agenzia, sottolineano la passione verso il mondo della comunicazione e il legame con la città di Bergamo: “Abbiamo deciso di produrre questo documentario d’arte spinti dalla notizia dell’incredibile ritrovamento della Resurrezione di Cristo del Mantegna. Noi che facciamo della comunicazione la passione della nostra vita non potevamo rimanere indifferenti davanti a una così importante scoperta. Ci è parso dunque naturale donare all’Accademia Carrara e alla città un documentario che raccontasse la storia di questa opera, dal ritrovamento alla sua restituzione al pubblico”. Il tutto con i contributi del direttore dell’Accademia Carrara, Maria Cristina Rodeschini, del conservatore e protagonista della scoperta Giovanni Valagussa alla restauratrice Delfina Fagnani.

“La realizzazione di questa produzione cinematografica ha di fatto visto coinvolte in maniera entusiastica tutte le divisioni della nostra agenzia. NT Next è quindi orgogliosa di presentare RE·MANTEGNA” ha aggiunto Carlo Pedrali, socio fondatore dell’agenzia bergamasca, a proposito del documentario, diretto da Francesco Torricella con le musiche di Federico Laini.

“È uno strumento che meglio di qualsiasi altro racconta quest’anno all’insegna di Mantega – sottolinea Gianpietro Bonaldi, responsabile operativo di Fondazione Accademia Carrara – dalla scoperta al restauro, dai prestiti del quadro a Londra e Berlino fino al suo rientro. È un prodotto molto importante perché capace di sigillare nel tempo la straordinarietà di questa vicenda. Il nostro impegno – conclude Bonaldi – sarà quello di valorizzare al meglio il lavoro di Nt Next, cercando di veicolare il documentario nei festival e nei concorsi di settore”.

