“Una notte al castello”, soggiorno d’altri tempi a Malpaga

Un’esperienza unica ed emozionante. È questa la proposta di “Una notte al castello”, che si terrà il 29-30 giugno e il 13-14 luglio.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è rivolta a tutte quelle famiglie che vogliono passare con i propri bambini un evento suggestivo all’interno di un vero castello.

Preparate la vostra tenda e attrezzatura da campeggio e venite a trascorrere una notte speciale al Castello di Malpaga.

Il tema delle animazioni sarà quello della caccia al tesoro. Racconti coinvolgenti, giochi a squadre e avvincenti prove di abilità famiglie, porteranno i partecipanti a scoprire gli angoli più segreti del maniero.

Tutti saranno coinvolti e, dopo una nottata in tenda nel fossato del Castello verrà offerta a ogni partecipante una colazione all’interno dell’Antica Piazza d’Armi. A seguire ci sarà ancora del tempo per tante sorprese e attività, per una visita al piano superiore dell’edificio e per terminare con la cerimonia d’incoronazione dei vincitori.

L’evento, rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni, inizierà con l’allestimento delle tende, alle 18 e terminerà alle 10 della domenica.

Per partecipare è necessario prenotarsi

Quota di partecipazione:

€30,00 a partecipante (dai 5 anni in su, bambini e adulti)

€10,00 fratellini di 4 anni (quota colazione)

Gratis per i fratellini sotto i 4 anni

La quota sarà da pagare anticipatamente tramite bonifico bancario.

I bambini devono necessariamente essere accompagnati da un adulto.

Ogni partecipante dovrà portare:

– tenda + sacco a pelo + accessori vari da campeggio

– torcia

– cena al sacco

– set igiene personale: spazzolino da denti e dentifricio, sapone, salviette.