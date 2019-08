Studentessa di 14 anni si sente male a scuola: arriva l’elisoccorso

Ha chiesto alla professoressa di andare in bagno, per assentarsi un attimo dalla classe. Ma la docente non l’ha più vista tornare e, preoccupata, è uscita subito a cercarla.

Venerdì mattina, 10 maggio, una studentessa di 14 anni del Liceo linguistico Weil di Treviglio si è sentita male e per questo è stata trasferita d’urgenza in ospedale.

Una volta scattato l’allarme, intorno alle 10, sul posto è arrivata l’ambulanza. I paramedici, dopo averla visitata, hanno deciso di chiamare l’elisoccorso, atterrato nel piazzale della scuola, per portare la giovane in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo.

La ragazza è stata sottoposta a un delicato intervento alla testa. È ricoverata in terapia intensivo.

Massimo riserbo da parte dei medici sulle sue condizioni. Ancora da stabilire la causa del malore.